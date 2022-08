Box scores from Gibson County area teams during Week 1 of fall season

Week 1 of the high school fall season is here. Check out all of the results from the Gibson County area:

MONDAY

Girls Soccer

South Gibson 6, Adamsville 1

Goals: SG – Aubrey Colvin 4, Ella Piercey, McKenzie Scherer. Assists: SG – Piercey 2, Colvin, Sherer, Reese Thurston. Saves: SG – Ava Odle 3, Katie Hicks 1. Records: SG 1-0.

Milan 1, South Fulton 1

Records: M 0-0-1.

Dyer County 3, Gibson County 0

Records: GC 0-1.

Golf

at Poplar Meadows

Boys

Milan 179, Union City 182

Scored: M – Matt Fry 39, Grayson Stuckey 46, Taylor Davis 47, Taylor Hill 47; UC – Nolan Chandler 42, Reese Paschall 46, Landon Hauhe 46, Logan Vincent 48.

Medalist: Fry (M) 39.

Girls

Scores: Milan – Emily Foren 63; Union City – Mimi Jenkins 44, Molly Kizer 45.

Medalist: Jenkins (UC) 44.

at Humboldt Golf and Country Club

Boys

South Gibson 158, Gibson County 180, Westview 182

Scoring: SG – Dalton Pevahouse 38, Caleb Ward 38, Brendan McMillion 40, Harrison Hicks 42, Rogelio Gerena 42. GC – Peyton Selph 41, Cole Lannom 44, Hayden Holden 45, Eli Goad 50; W – Conner Newsom 41, Luke Stephenson 42, Ethan Hatler 48, Josh Simmons 51.

Medalist: Pevahouse and Ward (SH) 38.

Girls

South Gibson 90, Gibson County 101

Scoring: SG – Karli Allen 45, Olivia Davis 45; GC – Aubrey Richardson 50, Evyn Cantrell 51.

Medalist: Allen and Davis (SG) 45.

Volleyball

Camden 3, Milan 0 (25-18, 25-16, 25-20)

Records: M 0-1.

South Gibson 3, Madison 2

Records: SG 1-0.

Union City 3, West Carroll 0 (25-10, 25-19, 25-10)

Records: WC 0-1.