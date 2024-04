TSWA releases 2023-24 all-state basketball teams

The Tennessee Sports Writers Association (TSWA) has begun to release its all-state teams for winter sports. Here is what has been released this week:

BOYS BASKETBALL

CLASS 4A

Caden Windle, William Blount, Sr.

Kyle Cloninger, Morristown East, Sr.

K.J. Tenner, Cordova, Sr.

Christian Alston, Bartlett, Sr.

R’Chaun King, Bartlett, Sr.

Jett Montgomery, Independence, Sr.

Tylan Lewis, Independence, Jr.

Tyrese Stovall, Bradley Central, Jr.

Jacob Edwards, Rossview, Sr.

Christian Brown, Franklin, Jr.

Daniel Cochran, Brentwood, Sr.

Carter Webb, Siegel, Jr.

Landon Bryant, LaVergne, Jr.

Cortez Graham-Howard, Hillsboro, Jr.

Josh Heard, Cookeville, Sr.

CLASS 3A

Tyler Lee, Knox Fulton, Sr.

Taj Kimber, Knox Fulton, Sr.

Denaj Kimber, Knox Fulton, Sr.

Trey Thompson, Greeneville, So.

Cade Capps, Stone Memorial, Jr.

Brian Carter, Ridgeway, Sr.

Ty Cobb, Upperman, Fr.

Murray Norman, Munford, Sr.

Mason Brown, Central Magnet, Sr.

Colin Brown, Tennessee High, Jr.

Jeremiah Hayes, Fayette-Ware, Sr.

Anthony Bonner, Red Bank, Sr.

Michael Nwoye, Hume-Fogg, Jr.

Tracy Jones, Bolivar, Sr.

Hasani Jackson, East Ridge, Jr.

CLASS 2A

Jahvin Carter, Alcoa, Sr.

Ty Glasper, Gatlinburg-Pittman, Jr.

Shane Cherry, Austin-East, Jr.

TaQuez Butler, Douglass, Jr.

Jarmon Brittman, Douglass, Jr.

Ayden Melton, Camden, Jr.

Ja’Marion Whitelow, Ripley, Sr.

Ja’Marcus Whitelow, Ripley, Sr.

Rodney Henderson, Tyner, Jr.

Christian Derry, Chuckey-Doak, Sr.

Cooper Kelley, South Greene, Sr.

Avery Coles, White House-Heritage, So.

Cooper Abner, Westmoreland, Sr.

Ashton Munson, Brainerd, Sr.

Grayson Burleson, Summertown, Jr.

CLASS 1A

Jordan McCullum, Harriman, Sr.

Malaki Brooks, Union City, Sr.

Jordan Allen, Hillcrest, Sr.

Carson Bolton, Jellico, Sr.

Ty Pryor, Rockwood, Sr.

Auden Slaughter, Santa Fe, Jr.

Jason Britton, North Greene, Sr.

Aiden Dicus, Frank Hughes, Jr.

Derrick Roberson, Chattanooga Prep, So.

Eli Gaines, Chattanooga Prep, Jr.

A.J. Murphy, University School-Johnson City, Sr.

Stephon Shivers, Humboldt, Jr.

Elijah Groves, East Robertson, Sr.

Sam Willoughby, Fayetteville, Jr.

Jacob Amonett, Pickett County, Jr.

DIVISION II-A

Cello Jackson, First Assembly Christian School, So.

M.J. Hayes, First Assembly Christian School, So.

Tyler Jones, Evangelical Christian, Jr.

Jeremy Jackson, Columbia Academy, Jr.

Judson Bjornstad, Providence Christian, Sr.

Preston Wade, Providence Christian, Jr.

Ayden Shaw, Jackson Christian, Sr.

Kavien Jones, Battle Ground Academy, Sr.

Jayden Jones, Goodpasture Christian, Jr.

Kennedy Okpara, Silverdale Baptist, Jr.

Trae Rideau, Clarksville Academy, Jr.

Gaas Herman, Notre Dame, Jr.

DIVISION II-AA

Tyler Tanner, Brentwood Academy, Sr.

Jaylen Pompey, Knox Webb, Jr.

Cooper Haynes, Briarcrest Christian, Sr.

Fred Smith, Briarcrest Christian, So.

Keeper Jackson, Christian Brothers, So.

Fred Bailey, Pope Prep, Sr.

Dre Jackson, Chattanooga Christian, Sr.

Cam Blivens, Lipscomb Academy, So.

Trey Pearson, Pope Prep, So.

Nyziah Whaley, Baylor School, Sr.

Drake Ingram, Knox Webb, Sr.

Kenneth Chime, McCallie School, Sr.