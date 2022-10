TSSAA releases classifications for 2023-25 cycle

On Tuesday, the TSSAA released its division of classes for all sports for the 2023-25 cycle.

Here is where the West Tennessee schools landed:

FOOTBALL

Class 1A

Gleason (122)

Greenfield (171)

South Fulton (186)

Bruceton (197)

Lake County (204)

Humboldt (267)

West Carroll (267)

Middleton (275)

Dresden (316)

Halls (342)

Union City (356)

McKenzie (357)

Class 2A

Huntingdon (400)

Peabody (408)

Jackson Central-Merry (431)

Adamsville (442)

Gibson County (455)

Riverside (457)

Camden (510)

Milan (533)

Class 3A

Liberty (542)

Westview (558)

Scotts Hill (563)

Ripley (672)

McNairy Central (698)

Dyersburg (704)

Bolivar (710)

Covington (722)

Class 4A

Obion County (751)

South Gibson (790)

South Side (800)

Fayette-Ware (804)

Haywood (806)

Chester County (808)

North Side (872)

Crockett County (887)

Lexington (902)

Hardin County (1,021)

Dyer County (1,075)

BASKETBALL, BASEBALL, SOFTBALL

Class 1A

Big Sandy (38)

Clarksburg (95)

Gleason (122)

Greenfield (171)

Bradford (175)

South Fulton (186)

Bruceton (197)

Lake County (204)

Humboldt (267)

West Carroll (267)

Middleton (275)

Dresden (316)

Halls (342)

Union City (356)

McKenzie (357)

Class 2A

Huntingdon (400)

Peabody (409)

JCM (431)

Madison (433)

Adamsville (442)

Gibson County (455)

Riverside (457)

Camden (510)

Milan (533)

Liberty (542)

Westview (558)

Scotts Hill (563)

Ripley (672)

Class 3A

McNairy Central (698)

Dyersburg (704)

Bolivar (710)

Covington (722)

Obion County (751)

South Gibson (790)

South Side (800)

Fayette-Ware (804)

Haywood (806)

Chester County (808)

North Side (872)

Crockett County (887)

Lexington (902)

Hardin County (1,021)

Dyer County (1,075)

Brighton (1,147)

Munford (1,186)

VOLLEYBALL

Class A

Clarksburg (95)

South Fulton (186)

Lake County (204)

Humboldt (267)

West Carroll (267)

Middleton (275)

Halls (342)

Union City (356)

Huntingdon (400)

Peabody (409)

Madison (433)

Gibson County (455)

Camden (510)

Milan (533)

Class AA

Liberty (542)

Westview (558)

Scotts Hill (563)

Ripley (672)

McNairy Central (698)

Dyersburg (704)

Bolivar (710)

Covington (722)

Obion County (751)

South Gibson (790)

South Side (800)

Fayette-Ware (804)

Haywood (806)

Chester County (808)

North Side (872)

Crockett County (887)

Lexington (902)

Hardin County (1,021)

Dyer County (1,075)

SOCCER

Class A

South Fulton (186)

Middleton (275)

Union City (356)

McKenzie (357)

Huntingdon (400)

Peabody (409)

Madison (433)

Adamsville (442)

Gibson County (455)

Riverside (457)

Milan (533)

Liberty (542)

Westview (558)

Scotts Hill (563)

Class AA

Ripley (672)

McNairy Central (698)

Dyersburg (704)

Covington (722)

Obion County (751)

South Gibson (790)

South Side (800)

Fayette-Ware (804)

Haywood (806)

Chester County (808)

North Side (872)

Crockett County (887)

Lexington (902)

Hardin County (1,021)

Dyer County (1,075)

Brighton (1,147)

Munford (1,186)