High school basketball box scores from Gibson County teams in Week 8

Here are the box scores from Week 8 of the high school basketball season in the Gibson County area:

MONDAY

Boys

Peabody 74, Lake County 43

Lake Co. 8 15 11 9 — 43 Peabody 14 24 27 9 — 74

Lake County (43) — Jeremiah Williams 14, Gordon 7, Ceaser 2, Chamberlain 5, Ja. Williams 9, Kinney 4, Triplet 2.

Peabody (74) — Jason Hunt 34, DeMarkus Kee 15, Brown 2, Der. Kee 9, Ganaway 9, DeHaan 2, Bonds 3.

3-pointers: LC – Je. Williams 2; P – Hunt 4, DeM. Kee. Records: P 11-5 (1-0); LC 6-2 (0-1).

Bradford 51, Gleason 33

Gleason 9 6 6 12 — 33 Bradford 7 20 9 15 — 51

Gleason (33) — Kolton Crochet 12, Pinkston 7, Borneman 8, Cooper 2, Denton 2, Lehmkuhl 2.

Bradford (51) — Cameron Oglesby 14, Bryce Arnold 11, Street 8 , Sharp 9, Taylor 4, Siddell 5.

3-pointers: G – Borneman; B – Street 2, Oglesby 2, Sharp, Taylor. Records: B 7-7 (2-0); G 8-9 (0-2).

Humboldt 72, JCM 69

JCM 15 15 16 23 — 69 Humboldt 20 19 14 19 — 72

JCM (69) — Jaydin Poe 27, Elijah Lovelady 14, Solomon Peggs 11, Ballard 2, Durr 4, Bradly 9, Foster 2.

Humboldt (72) — Keaton Johnson 21, Kylan Johnson 27, Stephon Shivers 11, Taylor 2, Patterson 2, Wedley 2, Agnew 7.

3-pointers: J – Poe 4; H – Ke. Johnson, Ky. Johnson 4. Records: H 6-12 (1-0); J 5-10 (0-1).

Westview 65, Milan 56

Westview 16 15 14 20 — 65 Milan 13 12 15 16 — 56

Westview (65) — Garner Anderson 26, Houston Baker 15, McGuffin 3, Spaulding 8, Hamilton 2, Pearson 2, Harris 6, Daniels 3.

Milan (56) — Jodarius Robinson 16, Kam Tharpe 10, Arnold 3, Yates 9, Jones 2, Scott 3, Lumpkin 6, Westbrooks 7.

3-pointers: W – McGuffin, Anderson, Spaulding 2, Baker; M – Arnold, Yates, Scott, Westbrooks. Records: W 5-8 (1-0); M 7-6 (0-1).

McKenzie 57, Gibson County 53

Gibson Co. 18 3 13 19 — 53 McKenzie 13 10 19 15 — 57

Gibson County (53) — AT Elliott 11, Ethan Turner 22, Nolan 7, Leke 6, Reynolds 3, Lannom 4.

McKenzie (57) — Stafford Roditis 15, Zayden McCaslin 11, Bryson Steele 10, Taylor 3, Webber 2, Surber 9, Aird 7.

3-pointers: GC – Elliott 2, Leke 2; M – Surber, Aird 2, McCaslin, Roditis 3. Records: GC 8-7; M 9-5.

Crockett County 67, South Gibson 51

Crockett Co. 19 16 17 15 — 67 S. Gibson 20 8 4 19 — 51

Crockett County (67) — Brandon Guyton 23, Haydn Moten 18, Payton Currie 15, Claybrooks 9, Mask 2.

South Gibson (51) — Sam Brantley 15, Makell Melton 16, Clark 2, Lockett 5, Robbins 2, Giles 3, England 8.

3-pointers: CC – Moten 2, Claybrooks; SG – Lockett, Brantley 3, Melton, Giles, England. Records: SG 12-6; CC 7-9.

Girls

South Gibson 54, Crockett County 44

Crockett Co. 15 5 8 16 — 44 S. Gibson 11 15 15 13 — 54

Crockett County (44) — Karmen Frost 12, Hannah Johnson 11, Janiya Jones 12, Gourley 2, Cherry 4, Borges 1, K. Johnson 2.

South Gibson (54) — Alana Seals 12, Lily Baggett 19, Hallie Allen 17, Reed 6.

3-pointers: CC – Frost, H. Johnson; SG – Allen 2, Baggett, Seals. Records: SG 15-3; CC 11-4.

Peabody 75, Lake County 41

Lake Co. 10 10 9 12 — 41 Peabody 18 20 16 21 — 75

Lake County (41) — Aaliyah Swift 13, Armour 9, Geanes 4, Johnson 7, Wilbanks 8.

Peabody (75) — Makayla Skinner 23, A’Nayah Ross 16, Johnson 9, Cliff 5, Luten 5, Wofford 2, Brooks 8, Carter 6, Stewart 1.

3-pointers: LC – Swift 4; P – Skinner 5, Ross 2, Johnson, Luten, Carter. Records: P 3-12 (1-0); L 1-12 (0-1).

Bradford 51, Gleason 45

Gleason 6 8 19 12 — 45 Bradford 18 8 15 10 — 51

Gleason (45) — Alayna Anderson 11, Carrington Lifsey 17, Sawyers 3, Parkins 5, Wilson 5, Mingle 4.

Bradford (51) — Rebecca Walter 25, Annalee Bratton 11, Bane 5, Rowell 8, Wood 2.

3-pointers: G – Lifsey 4, Anderson, Parkins, Wilson; B – Rowell 2. Records: B 11-3 (1-1); G 14-4 (1-1).

McKenzie 73, Gibson County 70

Gibson Co. 18 13 22 17 — 70 McKenzie 17 16 20 20 — 73

Gibson County (70) — Micah Hart 23, Madison Hart 19, Ayden Carroll 19, Cantrell 4, McVay 3, Goad 2.

McKenzie (73) — Savannah Davis 19, Makayla Reynolds 18, Kylie Reynolds 19, Dani Dyer 11, Chesser 3, Dillingham 3.

3-pointers: GC – Mi. Hart 3, Carroll 5; M – Dyer 2, Davis 2, M. Reynolds 4, K. Reynolds 5, Chesser, Dillingham. Records: GC 18-1; M 14-1.