Gibson County, Weakley County high school spring sports box scores for Week 5

Here are the box scores from Week 4 of the high school spring sports season:

MONDAY

Baseball

Milan 2, Gibson County 1

Milan 001 010 0 — 2 2 1 Gibson Co. 000 000 1 — 1 3 0

WP: Will Johnson (1-0). LP: Cole Lannom (2-1). Sv: Barton James (2). 2B: GC – Noah Dabbs. Leading hitters: GC – Dabbs 2-3. Records: M 8-4 (2-1 14-2A); GC 11-2 (2-1).

Bradford 11, Clarksburg 1

Clarksburg 000 01 X — 1 4 2 Bradford 424 1X X — 11 12 0

WP: Landon Hagan (1-0). LP: Hall. HR: B – Blane Fisher (4). 3B: B – Ethan Richardson 2, Hagan. 2B: C – Hall. Leading hitters: B – Carver Cates 2-3, Richardson 2-3, Brodie McDaniel 2-2. Records: B 5-8 (1-2 13-1A).

South Gibson 12, Obion County 1

Obion Co. 001 00 X — 1 2 5 S. Gibson 200 28 X — 12 2 1

WP: Cade Allen (2-1). LP: Yates. HR: SG – Allen (1). 2B: OC – Powell. Leading hitters: OC – Powell 2-2. Records: SG 10-3 (1-0 13-3A).

Dresden 10, Greenfield 2

Dresden 000 002 8 — 10 9 5 Greenfield 000 002 0 — 2 5 3

WP: Cameron Schlicht (4-0). LP: Easton Sullivan (3-3). 2B: D – Landon Carter, Parker Williams, Tanner Thomas. Leading hitters: D – Williams 2-3, Thomas 2-3, Carter 2-4; G – Easton Sullivan 2-2. Records: D 8-4 (4-0 14-1A); G 8-3 (4-1).

Gleason 15, Lake County 0

Lake Co. 000 00 X — 0 4 8 Gleason 714 3X X — 15 8 0

WP: Kyzer Crochet (3-2). LP: Chamberlain. 3B: G – Kursin Gustafson. 2B: G – Crochet; LC – Smith. Leading hitters: G – Ty Keeling 2-3; LC – Chamberlain 2-3. Records: G 5-5 (1-4 14-1A).

Westview 4, Ripley 1

Westview 000 010 000 003 — 4 12 3 Ripley 000 000 100 000 — 1 4 2

WP: Cooper Spaulding (1-1). LP: Hicks. 2B: W – CD Damron, Miles Brown. Leading hitters: W – Jack Wiley 3-6, Damron 3-6, Thomas Myers 2-6, Sam Shelley 2-5; C – Hearn 2-4. Records: W 6-5 (2-1 14-2A).

West Carroll 16, Humboldt 3

Humboldt 000 03 X — 3 3 5 W. Carroll 762 1X X — 16 7 2

WP: Cole McMinn (2-1). LP: Davon Pettigrew. Records: WC 4-3 (2-1 13-1A); H 0-7 (0-2).

Soccer

Lexington 5, Milan 1

Goals: M – Luke Hardee. Saves: M – Reese Whitlock 7. Records: M 2-2-2.

Softball

South Gibson 8, USJ 7

USJ 011 032 00 — 7 11 0 S. Gibson 220 120 01 — 8 8 2

WP: Hailey Stines (7-2). LP: Fair. HR: SG – Cameryn Hays 2 (7), Annie Whittemore (1), Kylie Ballentine (4). 3B: SG – Ballentine. 2B: U – Elrod, Brown. Leading hitters: SG – Hays 2-3, Ballentine 2-4; U – Polk 3-5, Ayers 2-4, Brown 2-4. Records: SG 12-5-2.

Gibson County 11, Jackson Christian 5

Gibson Co. 400 120 4 — 11 12 0 Jackson Chr. 100 103 0 — 5 5 1

WP: Hannah Prestininzi (4-4). LP: Lovelace. HR: GC – Ellie Carson (1); J – Holt. 3B: GC – Maya Turner. 2B: GC – Emily Porter, Hailey Mingle, Turner. Leading hitters: GC – Turner 4-5, Mingle 2-3; J – Holt 2-3. Records: GC 4-7.

Westview 8, Milan 0

Milan 000 000 0 — 0 3 1 Westview 305 000 X — 8 6 0

WP: McCall Sims (5-1). LP: Camryn Greene (2-6). HR: W – Alexis Evans (5), McCall Sims (6). 2B: W – Addie Roberts, Pamela Coffman. Leading hitters: W – Evans 2-4. Records: W 6-3 (2-0 14-2A); M 3-7 (2-1).

Bradford 7, Gleason 6

Gleason 400 010 1 — 6 10 3 Bradford 201 003 1 — 7 6 1

WP: Cara Copous (2-3). LP: Marley Crews (2-5). 3B: G – Elaine Covington. 2B: B – Hannah Bailey 2, Copous; G – Brinley Lehmkuhl, Jaeda Perry, Crews. Leading hitters: B – Bailey 2-4, Ashlin Hardin 2-3; G Covington 3-4, Kadence Witherspoon 2-4. Records: B 2-3; G 2-5.

Obion County 8, Peabody 1

Obion Co. 100 004 3 — 8 17 1 Peabody 000 001 0 — 1 7 2

WP: Neblett. LP: Alexis Wilson (4-5). HR: OC – Brady-Elliott, Swearingen, Key. 2B: P – Izzie Jones, Wilson. Leading hitters: P – Jones 3-4; OC – Key 3-3, Martin 3-4, Puckett 3-4, Swearingen 2-4, Neblett 2-4, Brady-Elliott 2-4. Records: P 4-5.