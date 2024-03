Gibson County, Weakley County high school spring sports box scores for Week 3

Here are the box scores from Week 3 of the high school spring sport season:

TUESDAY

Baseball

Bradford 6, Madison 3

Bradford 203 100 0 — 6 9 3 Madison 020 010 0 — 3 5 2

WP: Blane Fisher (1-1). LP: Stegall. 2B: B – Fisher 2; M – Clark, Littrell. Leading hitters: B – Hatcher Mercer 3-4, Fisher 3-3, Carver Cates 2-4. Records: B 3-3.

Gibson County 4, Peabody 2

Gibson Co. 300 000 1 — 4 6 1 Peabody 101 000 0 — 2 4 0

WP: Noah Dabbs (1-0). LP: Guillermo Cruz (1-1). 2B: GC – Jonathan Forsythe. Leading hitters: GC – Forsythe 3-4; P – Torres 2-2, Brad Johnson 2-4. Records: GC 6-0 (2-0 14-2A); P 3-5 (0-2).

Westview 12, Milan 7

Westview 200 080 2 — 12 13 4 Milan 103 030 0 — 7 8 7

WP: Anderson Cary (2-0). LP: James Carter (0-2). Sv: Cooper Spaulding (2). HR: M – Cary Allen Burke (1). 3B: W – Jack Wiley. 2B: W – Sam Shelley, Cooper Spaulding; M – Rye Maxwell, Bo Adkisson. Leading hitters: W – CD Damron 3-4, Brady Gardner 2-5, Shelley 2-4, Nolan Pritchett 2-3; M – Adkisson 2-3. Records: W 3-2 (1-1 14-2A); M 4-3 (1-1).

Dresden 21, South Fulton 0

Dresden (12)54 X X — 21 18 1 S. Fulton 000 X X — 0 0 4

WP: Case Perry (1-0). LP: Bynum. HR: D – Cameron Schlicht (1). 2B: D – Landon Carter 2, Parker Scott, Tanner Oliver. Leading hitters: D – Schlicht 3-3, Carter 3-3, Perry 3-4, Ross Finney 2-4. Records: D 4-1 (2-0 14-1A).

Greenfield 13, Lake County 3

Lake Co. 200 01 X — 3 2 4 Greenfield 060 07 X — 13 2 3

WP: Conor Wilson (1-0). LP: Smith. 2B: LC – Johnson. Records: G 4-2 (2-0 14-1A).

Har-Ber (Ark.) 9, South Gibson 2

S. Gibson 100 100 0 — 2 6 3 Har-Ber 300 600 X — 9 4 1

WP: Moore. LP: Cade Allen (1-1). 3B: SG – Levi Bryant. 2B: SG – Levi Bryant; HB – Sprague. Leading hitters: SG – Bryant 2-3. Records: SG 5-1.

Union City 15, Gleason 0

Gleason 000 0 X — 0 0 7 Union City 31(10) 1 X — 15 10 2

WP: Cox. LP: Kyzer Crochet (1-1). 3B: UC – L. Joslin, T. Joslin. 2B: UC – Hall, Davis. Leading hitters: UC – Davis 2-3, Ragsdale 2-3. Records: G 3-1 (0-1 14-1A).

Union City 12, Gleason 7

Union City 352 100 1 — 12 5 1 Gleason 103 300 0 — 7 4 7

WP: Ragsdale. LP: Ty Keeling (1-1). 3B: UC – Chism. Leading hitters: UC – Chism 2-4. Records: G 3-2 (0-2 14-1A).

West Carroll 10, Clarksburg 6

W. Carroll 503 110 0 — 10 8 0 Clarksburg 201 003. 0 — 6 6 2

WP: Nolan Grant. LP: Waugh. 3B: C – Bartholomew. 2B: WC – Jose Martinez. Leading hitters: WC – Cole McMinn 2-5, Mason Cochran 2-4; C – Cobb 2-3. Records: WC 1-3 (1-1 13-1A).

Soccer

South Gibson 3, Westview 2

Goals: SG – Richard Addo, Grant Goodman, Landon Brown. Assists: SG – Muhammed Qaadan 2, Brennan Yoder. Saves: SG – Winter Crenshaw 8. Records: SG 2-2-1; W 1-1.

Peabody 1, West Tennessee Warriors 0

Goals: P – Rhys Chartrand. Saves: P – Derek DeHaan 4. Records: P 2-0-1.

Softball

Peabody 18, Clarksburg 6

Clarksburg 212 1 X — 6 7 2 Peabody 334 8 X — 18 17 1

WP: Alexis Wilson (3-2). LP: Peterson. 3B: P – Haylee Barnett. 2B: P – Barnett, Sydney Smith; C – Milam. Records: P – Barnett 4-4, Wilson 3-3, Smith 3-3, Macie Rowan 3-4, Brinliee Ivy 2-2; C – Milam 3-3. Records: P 3-2.

Peabody 12, Clarksburg 3

Peabody 345 0 X — 12 11 3 Clarksburg 210 X X — 3 4 3

WP: Alexis Wilson (4-2). LP: Milam. 2B: P – Sydney Smith 2, Wilson, Izzie Jones; C – Belew. Leading hitters: P – Haylee Barnett 3-3, Wilson 2-3, Smith 2-2; C – Milan 2-2. Records: P 4-2.

Westview 12, Union City 0

Westview 106 005 X — 12 12 0 Union City 000 000 X — 0 1 2

WP: Lexie Edmison (1-0). 3B: W – McCall Sims. 2B: W – Tanyla Ward 2, Sims, Sarah Beth Byars. Leading hitters: W – Sims 3-4, Byars 3-4, Ward 2-3. Records: W 3-1.

Dresden 15, Gleason 0

Dresden 4(10)1 X X — 15 18 0 Gleason 000 X X — 0 1 0

WP: Eva Stafford (2-0). LP: Marley Crews (2-3). HR: D – Allie Spaulding (1). 3B: D – Spaulding, Paisley Pittman. 2B: D – Stafford 2, Gracie Adams 2, Kaylee Jarred, Summer Di Pietro. Leading hitters: D – Spaulding 3-3, Pittman 2-2, Stafford 3-3, Maggie Oliver 3-3, Adams 2-3, Jarred 2-2, Di Pietro 2-3. Records: D 2-0 (1-0 14-1A); G 2-3 (0-1).

Crockett County 7, South Gibson 5

S. Gibson 000 500 0 — 5 12 1 Crockett Co. 103 003 X — 7 10 3

WP: Stallings. LP: Hailey Stines (4-1). 3B: CC – White. 2B: SG – Sydney Scott. Leading hitters: SG – Scott 3-4, Cameryn Hays 2-4, Annie Whittemore 2-4; CC – Cole 3-4, White 2-3, Lamb 2-3, Haynes 2-2. Records: SG 5-3-1 (0-1 13-3A).

South Fulton 12, Bradford 6

Bradford 203 010 0 — 6 4 7 S. Fulton 202 053 X — 12 11 4

WP: Maddie Gray. LP: Cara Copous (1-2). 3B: SF – Gray. 2B: B – Calley Graves, Rylee Jorgenson; SF – Gray. Leading hitters: SF – Gray 2-3, Barclay 2-3. Records: B 1-2.

Bruceton 4, Gibson County 2

Bruceton 000 201 1 — 4 6 1 Gibson Co. 002 000 0 — 2 4 0

WP: Hampton. LP: Hannah Prestininzi (2-1). HR – B – Hicks. 2B: GC – Hannah Walters; B – Hampton, Kee. Leading hitters: B – Hicks 2-3. Records: GC 3-2.

Dyersburg 15, Milan 4

Dyersburg 031 533 X — 15 11 0 Milan 000 040 X — 4 11 7

WP: Odom. LP: Camryn Greene (2-5). 2B: D – Alford, Jordan, Pritchett, Odom, Lanier; M – Dylan Easterday, Emily Foren, Grace Webb, Laylah Dinwiddie. Leading hitters: D – Jordan 2-4, Lanier 2-5, Alford 2-4, Jones 2-4; M – Dinwiddie 3-3, Greene 2-3, Easterday 2-3. Records: M 2-6.

West Carroll 10, Madison 0

Madison 000 00 X — 0 4 2 W. Carroll 231 13 X — 10 5 1

WP: Houston. LP: Galyean. 3B: WC – Browning 2. Leading hitters: WC – Browning 2-3. Records: WC 1-4.

MONDAY

Baseball

Gibson County 12, Peabody 2

Peabody 101 000 X — 2 4 3 Gibson Co. 143 013 X — 12 12 0

WP: Cole Lannom (2-0). LP: Ross Elliott (0-2). HR: GC – Noah Dabbs (1). 3B: GC – Jonathan Forsythe. 2B: GC – Bryce Simpson Logan White, Forsythe; P – Alan Torres, Banks McDaniel. Leading hitters: GC – Forsythe 4-5, Dabbs 3-3, C Croom 2-2. Records: GC 5-0 (1-0 14-2A); P 3-4 (0-1).

Milan 8, Westview 2

Milan 010 011 5 — 8 5 5 Westview 020 000 0 — 2 3 2

WP: Kasen Yates (2-0). LP: Brady Gardner (1-2). 2B: M – Rye Maxwell, Cary Allen Burke, Barton James. Leading hitters: M – Burke 2-3; W – Myers 2-4. Records: M 4-2 (1-0 14-2A); W 2-2 (0-1).

South Gibson 12, Hardin County 2

Hardin Co. 000 002 X — 2 3 4 S. Gibson 000 057 X — 12 12 2

WP: Bryce Aldridge (1-0). LP: Samples. 3B: SG – Gage Nesbitt. 2B: SG – Tommy Baker. Leading hitters: SG – Levi Bryant 3-4, Rylee Austin 2-3; HC – Stanley 2-3. Records: SG 5-0.

Bradford 10, Liberty 7

Bradford 520 3 X — 10 3 2 Liberty 010 6 X — 7 5 6

WP: Hatcher Mercer (1-1). LP: Scott. 2B: B – Blane Fisher. Leading hitters: B – Jax Richardson 2-2. Records: B 2-3.

Dresden 8, South Fulton 6

S. Fulton 100 050 0 — 6 6 0 Dresden 050 300 X — 8 9 0

WP: Cameron Schlicht (2-0). LP: Brady McFarland. Sv: Schlicht (1). 2B: D – Ross Finney; SF – McFarland. Leading hitters: D – Tanner Thomas 2-3, Parker Williams 2-3, Finney 2-3, Tristan Jett 2-3; SF – McFarland 2-3. Records: D 3-1 (1-0 14-1A).

Greenfield 25, Lake County 0

Greenfield 459 7X X — 25 15 2 Lake Co. 000 0X X — 0 0 11

WP: Easton Sullivan (2-1). LP: Byrd. 3B: G – Sullivan. 2B: G – Sullivan 2, Landon Clark. Leading hitters: G – Sullivan 4-4, Baylor Vujicic 3-3, Conor Wilson 2-2, Clark 2-4. Records: G 3-1 (1-0 14-1A).

Clarksburg 14, West Carroll 9

Clarksburg 313 313 0 — 14 11 2 W. Carroll 201 024 0. — 9 8 10

WP: Hall. LP: Cole McMinn. 2B: WC – Mason Cochran, Zac Fowler; C – Wood, Hall, Ward. Leading hitters: WC – Fowler 2-3; C – Waugh 2-5, Derryberry 2-5. Records: WC 0-3 (0-1 13-1A).

Soccer

Milan 2, North Side 0

Goals: M – Kaleb Shook, Carmelo Jones. Assists: M – Luke Hardee. Saves: M – Reese Whitlock 12. Records: M 2-1-1.

Softball

Milan 5, Gibson County 2

Milan 000 110 003 — 5 6 2 Gibson Co. 100 010 000 — 2 4 3

WP: Camryn Greene (2-4). LP: Hannah Prestininzi (1-1). 2B: M – Greene. Leading hitters: M – Greene 2-5, Laylah Dinwiddie 2-4; GC – Hailey Mingle 2-3. Records: M 2-5 (1-0 14-2A); GC 2-2 (0-1).

South Gibson 9, Munford 6

Munford 010 300 2 — 6 9 4 S. Gibson 400 014 X — 9 11 3

WP: Hailey Stines (4-0). LP: Billings. HR: SG – Cameryn Hays (3). 2B: SG – Annie Whittemore, Jade Reed, Lydia Hall, Sydney Scott. Leading hitters: SG – Scott 2-4, Hays 2-4, Whittemore 2-3; M – Asbill 2-4, Williams 2-4. Records: SG 5-2-1.

Peabody 7, West Carroll 5

W. Carroll 200 001 2 — 5 6 2 Peabody 021 040 X — 7 13 2

WP: Alexis Wilson (2-2). LP: Karma. 2B: P – Macie Rowan; WC – Houston, Karma. Leading hitters: P – Rowan 3-4, Haylee Barnett 2-4, Sydney Smith 2-4, Kallie Hall 2-3; WC – Browning 2-2, Karma 2-4. Records: P 2-2; W 0-4.

Gleason 16, Fulton City (Ky.) 3

Fulton City 003 X X — 3 0 2 Gleason (10)6X X X — 16 4 1

WP: Marley Crews (1-2). LP: Acosta. 3B: G – Brinley Lehmkuhl, Kadence Witherspoon. Leading hitters: G – Lehmkuhl 2-3. Records: G 1-2.

Gleason 19, Fulton City (Ky.) 0

Fulton City 000 X X — 0 2 3 Gleason (15)4X X X — 19 6 0

WP: Marley Crews (2-2). LP: Robinson. 3B: G – Jaeda Perry. 2B: G – Sophie Beasley. Records: G 2-2.

Tennis

Boys

South Gibson 6, Haywood 1

Singles: Kannon Brown (SG) won 6-3; Denton Wilkes (SG) won 6-1; Aaron Hartig (SG) won 6-1; Sebastian (H) def. Andrew McLemore 6-2. Doubles: Wilkes/Hartig (SG) won 6-1; Brown/McLemore (SG) won 6-3. Records: SG 4-2.

Girls

South Gibson 9, Haywood 0

Singles: Chloe Carpenter (SG) won 6-2; Reagan Frase (SG) won 6-0; McKenzie Scherer (SG) won 6-2; Josie Allen (SG) won 6-2; Addie Powers (SG) won 6-1. Doubles: Carpenter/Natalie Lewis (SG) won 6-0; Scherer/Farrah Nelson (SG) won 6-0; Frase/Kayla Miller (SG) won 6-0. Records: SG 5-1.