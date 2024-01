Gibson County, Weakley County high school basketball box scores for Week 12

Here are the Week 12 box scores for Gibson County and Weakley County area teams:

TUESDAY

Boys

Peabody 45, Milan 34

Peabody 11 10 17 7 — 45 Milan 6 11 4 13 — 34

Peabody (45) — Thomas Luten 20, Haynes 7, Brooks 9, Patterson 2, Jelks 2, Jennings, Agnew 3.

Milan (34) — J’Vionne Johnson 12, Gabe Scott 11, Jones 5, Sherwood 2, Moore 2, Williams 2.

3-pointers: P – Luten, Haynes; M – Scott 2. Records: P 13-9 (2-3 14-2A); M 9-11 (1-5).

Humboldt 69, Bradford 29

Bradford 11 8 10 0 — 46 Humboldt 21 16 11 11 — 31

Bradford (29) — Street 3, Cates 6, J. Richardson 5, E. Richardson 8, McDaniel 2, Massey 3.

Humboldt (69) — Stephon Shivers 23, Key’Vontay Wedley 12, Ke. Taylor 4, Patterson 7, Hobson 3, Ka. Taylor 3, Graves 2, Allen 3, Campbell 4, Moore 6.

3-pointers: B – Street, Massey, E> Richardson; H – Wedley 3, Pattterson, Hobson. Records: H 15-8 (7-0 13-1A); B 9-12 (2-4).

Westview 62, Gibson County 32

Gibson County (32) —

Westview (62) —

3-pointers: GC – ; W – . Records: W 11-9 (3-1 14-2A); GC 11-13 (3-4).

Dresden 64, Greenfield 51

Dresden (64) —

Greenfield (51) —

3-pointers: D – ; G – . Records: D 7-11 (2-5 14-1A); G 7-16 (1-6).

Dyer County 72, South Gibson 61

South Gibson (61) —

Dyer County (72) —

3-pointers: SG – ; DC – . Records: DC 20-2 (3-1 13-3A); SG 12-11 (3-2).

South Fulton 50, Gleason 48

South Fulton (50) —

Gleason (48) —

3-pointers: SF – ; G – . Records: SF 8-11 (3-3 14-1A): G 13-10 (4-3).

Halls 54, West Carroll 46

Halls 20 8 14 12 — 54 W. Carroll 9 6 16 15 — 46

Halls (54) — Larry Coleman 16, Booker 6, Wilson 8, Burks 3, Thompson 8, Roberts 2, Benson 8, Brewster 3.

West Carroll (46) — Darion Taylor 19, Izia Clark 16, Bosley 2, Oneal 6, Melton 3.

3-pointers: H – Benson 2, Thompson, Burks; WC – Oneal 2, Taylor, Melton. Records: WC 5-13 (1-4 13-1A); H 7-15 (3-4).

XXX

Girls

Gibson County 49, Westview 37

Gibson County (49) —

Westview (37) —

3-pointers: GC – ; W – . Records: GC 27-1 (7-0 14-2A); W 15-4 (2-2).

Humboldt 62, Bradford 19

Bradford 0 9 8 2 — 19 Humboldt 19 18 15 10 — 62

Bradford (19) — Rebecca Wood 15, Dune 2, Glisson 2.

Humboldt (62) — Tamyra Patterson 20, Kendall McLemore 12, Sabryna Day 17, Price 4, Wedley 7, Brysen.

3-pointers: H – Day 2, Wedley. Records: H 14-6 (7-0 13-1A); B 7-14 (4-2).

Peabody 66, Milan 21

Peabody 15 25 21 5 — 66 Milan 6 13 0 2 — 21

Peabody (66) — Brilee Price 23, Jamyia Carter 14, Johnson 4, Ross 3, Luten 7, Skinner 3, Cliff 6, Brooks 4, Walls 2.

Milan (21) — Williamson 2, Grant 7, Reed 7, Adkisson 2, Thomas 2, Curry 1.

3-pointers: P – Price 4, Carter 2, Cliff 2, Ross, Luten; M – Grant. Records: P 17-8 (4-1 14-2A); M 4-16 (0-6).

Greenfield 59, Dresden 41

Dresden (41) —

Greenfield (59) —

3-pointers: D – ; G – . Records: G 15-7 (7-0 14-1A); D 14-7 (4-3).

South Fulton 61, Gleason 43

South Fulton (61) —

Gleason (43) —

3-pointers: SF – ; G – . Records: SF 13-6 (6-0 14-1A); G 11-11 (0-7).

Halls 46, West Carroll 31

Halls 18 4 17 7 — 46 W. Carroll 6 12 5 7 — 31

Halls (46) — Aniyah Crew 12, Diamond Williams 13, Nelson 7, Gordon 2, Currie 3, Reddick 11.

West Carroll (31) — Gracelyn Vernon 13, An. Metcalf 5, AI. Metcalf 5, Parker 4, Mitchell 4.

3-pointers: H – Nelson, Currie, Reddick; WC – Vernon 3, Ai. Metcalf, An. Metcalf. Records: WC 4-16 (1-4 13-1A); H 5-18 (1-6).

MONDAY

Boys

West Carroll 69, Bruceton 58

Bruceton 7 14 24 13 — 58 W. Carroll 17 16 22 14 — 69

Bruceton (58) — Nice King 20, Parker Finley 13, Banks 3, Thomas 2, Frye 5, Huff 8, Sola2.

West Carroll (69) — Darion Taylor 36, Izia Clark 10, Bosley 3, Oneal 9, Melton 6, Rimmer 5.

3-pointers: B – Frye, King, Finley; WC – Taylor 3, Oneal, Melton, Rimmer. Records: WC 5-12; B 0-15.

Greenfield 75, Carroll Academy 26

Carroll Aca. 3 11 3 9 — 26 Greenfield 19 31 19 6 — 75

Carroll Academy (26) — Malik Layhew 12, Exzavius Jones 10, Cecchini 3, Canales 1.

Greenfield (75) — Nick Brown 13, Baker Biggs 10, Porter 2, Green 2, Sullivan 7, Wills 8, Archie 3, Dunlap 2, Williams 2, Warren 7, Edwards 4, Liggett 3, Geurin 4, Morris 2, McMullen 2, Scates 2, Pratt 2.

3-pointers: CA – Jones 2, Layhew 2, Cecchini; G – Brown 3, Biggs 2, Sullivan, Archie, Warren, Liggett. Records: G 7-15.

Girls

Bruceton 42, West Carroll 40

Bruceton 15 20 2 5 — 42 W. Carroll 12 11 7 10 — 40

Bruceton (42) — Addison Hampton 16, Williams 7, Garrison 8, Woodley 3, Scott 3, Olds 2, Castleman 3.

West Carroll (40) — Gracelyn Vernon 13, Perry 3, Mitchell 7, Parker 8, An. Metcalf 6, Ai. Maetcalf 3.

3-pointers: B – Scott, Williams; WC – Vernon 3, An. Metcalf 2, Ai. Metcalf. Records: WC 4-15; B 8-7.

Greenfield 66, Carroll Academy 9

Carroll Aca. 0 4 0 5 — 9 Greenfield 19 20 13 14 — 66

Carroll Academy (9) — Jones 3, Robbins 4, Burnette 2.

Greenfield (66) — Campbell McAlister 10, Vujicic 4, Alford 6, Little 3, Bowers 4, Abernathy 6, Fisher 6, Lunsford 5, Capps 8, Warren 4, Harrington 8, Culver 2.

3-pointers: CA – Jones; G – Lunsford, Little. Records: G 14-7.