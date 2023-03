Gibson County area high school spring sports box scores for Week 2

Here are the box scores from Week 2 of the high school spring sports season:

MONDAY

Baseball

South Gibson 15, Milan 2

S. Gibson 010 206 6 — 15 11 0 Milan 000 002 0 — 2 4 3

WP: Jack Brafa (2-0). LP: Colin Milligan (1-1). HR: SG – Brafa (1), Gage Nesbitt (1); M – John Carter (2). 2B: SG – Levi Bryant, Nesbitt, Landon Davis; M – Co. Milligan. Leading hitters: SG – Brafa 2-3, Nesbitt 3-5, Rylee Austin 2-3. Records: SG 5-0; M 4-1.

Bradford 4, South Fulton 1

Bradford 120 010 0 — 4 4 1 S. Fulton 010 000 0 — 1 2 4

WP: Cason Sharp (2-1). LP: Brady McFarland. HR: B – Cole Cates (1). 3B: B – Braxton Whitney. Records: B 4-1 (1-0 13-1A).

Peabody 12, Fulton County (Ky.) 0

Fulton Co. 000 00 X — 0 0 6 Peabody 212 7X X — 12 10 1

WP: David Whitten (1-0). LP: Smith. 2B: P – Gunnar Haney 2, Sid Hammonds 2, Garrett Webber, Logan White. Leading hitters: P – Hammonds 2-3, Haney 2-3, White 2-3. Records: P 6-0.

Gibson County 5, Lake County 2

Lake Co. 000 011 0 — 2 3 3 Gibson Co. 203 000 X — 5 5 3

WP: Noah Dabbs (2-0). 2B: GC – Dabbs. Records: GC 4-1.

Bruceton 11, West Carroll 0

Bruceton 125 30 X — 11 5 0 W. Carroll 000 00 X — 0 2 5

WP: James Noe. LP: Seth Edwards (0-1). 2B: B – Braxton Howard, Brody Huff. Leading hitters: B – Howard 2-3. Records: WC 0-5 (0-1 12-1A).

Jonesboro (Ark.) 4, Westview 1

Westview 001 000 0 — 1 4 1 Jonesboro 101 200 X — 4 6 2

WP: Brodell. LP: Brady Gardner (0-2). 3B: J – Dominguez. 2B: J – Morrison. Leading hitters: J – 3-3. Records: W 0-3.

Paragould (Ark.) 10, Westview 4

Westview 130 000 0 — 4 10 5 Paragould 104 302 X — 10 9 0

WP: Jordan. LP: Jack Hayes Allen (0-2). 2B: W – Brady Gardner. Leading hitters: W – Quincy Hamilton 3-4, Gardner 2-2, Craig Ross 2-4; P – Thompson 2-4, Bailey 3-4, Jordan 2-3. Records: W 0-4.

Softball

South Gibson 9, Crockett County 4

S. Gibson 004 200 0 — 9 14 3 Crockett Co. 220 000 0 — 4 7 1

WP: Emmi Whittemore (2-0). LP: Stallings. HR: SG – Hallie Allen (1). 2B: SG – Whittemore, Mary Teague, Ryanne Baum, Camryn Hayes, Annie Whittemore. Leading hitters: SG – E. Whittemore 3-4, Teague 2-4, A. Whittemore 2-4, Allen 2-4, Baum 2-3. Records: SG 4-0.

Gibson County 9, Union City 5

Union City 100 013 0 — 5 7 3 Gibson Co. 001 530 X — 9 8 3

WP: Hannah Prestininzi (2-2). LP: Mattie Smith. 3B: GC – Chloe Allmon; UC – Smith. Leading hitters: GC – Allmon 2-3, Moriah Lewis 3-3; UC – Addison Carr 2-3, Kennedi Robinson 2-4, Records: GC 2-2 (1-0 12-2A).

Milan 2, McKenzie 0

Milan 000 010 1 — 2 9 0 McKenzie 000 000 0 — 0 3 2

WP: Camryn Greene (1-0). 2B: Mi – Mary Ellen Montgomery. Leading hitters: Mi – Montgomery 3-4, Shelby Greene 2-3. Records: Mi 2-2.

Peabody 24, Bradford 19

Peabody 476 102 4 — 24 26 6 Bradford 921 006 1 — 19 14 6

WP: Kami Hall (1-4). LP: Cara Copous (2-2). HR: P – Myricle Johnson (1). 3B: P – Macie Rowan; B – Ashlin Hardin. 2B: P – Izzie Jones, Skylar Smith, Halls 2, Briana Jordan 2; B – Copous. Leading hitters: P – Jones 3-7, Johnson 2-4, Jordan 3-5, Rowan 5-6, Hall 3-3, Brinliee Ivy 2-4, Smith 3-6, Carlie Speer 4-5; B – Copous 2-4, Calley Graves 3-5, Hardin 2-5, Rebecca Wood 2-3, Kendall Miller 3-4. Records: P 1-4; B 2-2.

Westview 9, Obion County 2

Obion Co. 010 001 0 — 2 8 2 Westview 700 002 X — 9 11 0

WP: McCall Sims (1-1). LP: Martin. HR: W – Sims (1), Addie Roberts (1), Braedyn Hazlewood (1); OC – Taylor. 3B: OC – Key. 2B: OC – Fussell. Leading hitters: W – Sims 2-3, Mary Anna Chester 2-4, Emma Barner 2-3, Hazlewood 2-4; OC – Fussell 2-3, Key 2-3, Sweringer 2-3. Records: W 2-1.