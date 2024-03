Gibson County, Weakley County high school spring sports box scores for Week 4

Here are the box scores from Week 4 of the high school spring sport season:

MONDAY

Baseball

Westview 12, Hayden (Ala.) 4

Westview 003 036 X — 12 9 3 Hayden 030 001 X — 4 7 3

WP: Anderson Cary (3-0). LP: Holder. Leading hitters: W – CD Damron 3-3, Thomas Myers 2-3; H – Pruett 2-3, Renfro 2-2. Records: W 5-3.

Gibson County 7, Normal West (Ill.) 4

Gibson Co. 240 010 0 — 7 5 2 Normal-West 200 000 2 — 4 6 3

WP: Myles Halford (2-0). LP: Hafermann. 2B: NW – Crancer 2. Leading hitters: GC – Logan White 2-4; NW – Crancer 3-4. Records: GC 9-0.

Gardendale (Ala.) 14, Gibson County 0

Gardendale 062 15 X — 14 13 0 Gibson Co. 000 00 X — 0 2 4

WP: Bachtel. LP: Logan White (1-1). HR: Ga – Combs, Kleyn. 2B: Ga – Yazel, Warmack, McGraw. Leading hitters: Ga – Yazel 2-4, McGraw 2-3, Warmack 2-3. Records: GC 9-1.

Halls 10, Bradford 0

Bradford 000 00 X — 0 1 4 Halls 206 2X X — 10 8 1

WP: Crook. LP: Blane Fisher (1-2). 2B: H – Burks 2, Booker, Belton. Leading hitters: B – Burks 3-3, Booker 2-2. Records: B 4-5 (0-1 13-1A).

Huntingdon 6, Peabody 1

Peabody 100 00 X — 1 2 3 Huntingdon 011 4X X — 6 6 1

WP: Easton Byars. LP: Brandon Halbrook (1-2). Leading hitters: H – Sharp 2-2. Records: P 3-8.

Middleton 11, Humboldt 0

Middleton 300 08 X — 11 5 0 Halls 000 00 X — 0 0 7

WP: Cornelius. LP: Riggs. 2B: M – Cornelius. Leading hitters: M – Baker 2-4. Records: H 0-4 (0-1 13-1A).

Softball

South Gibson 15, Jackson Christian 0

Jackson Chr. 000 X X — 0 1 5 S. Gibson 69X X X — 15 10 1

WP: Addison Mogren (5-2). LP: Robinson. 2B: SG – Cameryn Hays. Leading hitters: SG – Lydia Hall 2-3, Hays 2-2, Kylie Ballentine 2-2. Records: SG 10-5-2.

Westview 13, Athens (Ala.) 7

Athens 101 14 X — 7 6 0 Westview 407 2X X — 13 13 2

WP: McCall Sims (3-1). LP: Thornton. HR: W – Alexis Evans (3), Annelise Hayden (1), Sims (4). 2B: W – Sims 2; A – Green, Ennis, Lowery. Leading hitters: W – Sims 3-3, Lakyn Rogers 2-4, Tanyla Ward 2-3; A – Barnes 2-3. Records: W 5-2.

Creek Wood 9, Westview 8

Westview 001 016 X — 8 10 4 Creek Wood 002 052 X — 9 6 3

WP: McCall Sims (4-1). HR: W – Alexis Evans (4), Sims (5). 3B: W – Sims. 2B: W – Tanyla Ward. Leading hitters: W – Lakyn Rogers 2-4, Sims 2-3, Ward 2-2. Records: W 6-2.

Community 5, Gibson County 2

Community 011 23 X — 5 7 1 Gibson Co. 000 20 X — 2 3 3

WP: Prince. LP: Hannah Prestininzi (2-3). 2B: GC – Prestininzi; C – Tate, Daniel, Tucker. Leading hitters: C – Tucker 2-3, Daniel 2-3, Allen 2-3. Records: GC 2-5.

Sumiton Christian (WV) 15, Gibson County 1

Gibson Co. 000 1 X — 1 2 1 Sumiton 341 7 X — 15 8 0

WP: Phillips. LP: Caitlyn Croom (0-1). 2B: SC – McCrary. Leading hitters: SC – Ingle 2-2, Kelly 2-3. Records: GC 2-6.

John Carroll Catholic (Ala.) 5, Gibson County 4

Gibson Co. 002 2 X — 4 3 0 John Carroll 302 X X — 5 3 0

WP: Whistle. LP: Hannah Prestininzi (2-4). 3B: JC – Ogle. 2B: JC – Williams. Records: GC 2-7.