Gibson County, Weakley County high school spring sports box scores for Week 2

Here are the box scores from Week 2 of the high school spring sport season:

MONDAY

Baseball

Gibson County 10, Chester County 0

Chester Co. 000 000 X — 0 1 0 Gibson Co. 140 014 X — 10 11 2

WP: Cole Lannom (1-0). LP: Patel. 2B: GC – Bryce Simpson, Jonathan Forsythe, Noah Dabbs, Carter Croom. Leading hitters: GC – Simpson 4-4, Logan White 2-4, Dabbs 2-4. Records: GC 1-0; CC 1-1.

South Gibson 5, Westview 0

Westview 000 000 0 — 0 2 2 S. Gibson 000 032 X — 5 4 1

WP: Cade Allen (1-0). LP: Brady Gardner (0-1). Sv: Gage Nesbitt (1). 3B: SG – Brock Beasley, Tommy Baker. 2B: SG – Nesbitt. Records: SG 1-0; W 0-1.

Dresden 14, McKenzie 6

Dresden 010 163 3 — 14 19 2 McKenzie 002 310 0 — 6 7 2

WP: Nick Turnbow (1-0). LP: Lane Anderson. 2B: D – Will Kibbler 2, Landon Carter, Tristan Jett, Tanner Thomas; M – Garrett, Anderson, Tate Surber. Leading hitters: D – Reese Bell 4-4, Kibbler 4-4, Parker Williams 3-5, Carter 2-5, Thomas 2-5; M – Garrett 2-3, Anderson 2-4. Records: D 1-0.

Camden 4, Peabody 2

Camden 000 020 02 — 0 1 0 Peabody 001 100 00 — 2 3 1

WP: Aiden Pearce. LP: Alan Torres (0-1). 2B: Kaden McClellan; C – Johnson, Trull. Records: P 1-1.

Obion County 10, Greenfield 1

Obion Co. 002 311 3 — 10 9 0 Greenfield 000 010 0 — 1 5 4

WP: Powell. LP: Easton Sullivan (1-1). HR: OC – Smith. 2B: OC – Collins. Leading hitters: OC – Smith 2-5, Collins 2-4, Essary 2-4, Powell 2-3. Records: G 1-1.

Soccer

Peabody 2, Dyer County 0

Records: P 1-0.

Softball

South Gibson 12, Lexington 1

Lexington 000 01 X — 1 3 3 S. Gibson 100 (11)X X — 12 9 2

WP: Hailey Stines (1-0). LP: Melton. HR: SG – Camryn Hays (1). 3B: SG – Annie Whittemore. 2B: SG – Brooklyn Davidson, Sydney Scott, L – Williams, Hollingsworth. Leading hitters: SG – Hays 2-3. Records: SG 1-0.

Milan 12, West Carroll 0

Milan 000 350 4 — 12 16 1 W. Carroll 000 000 0 — 0 3 3

WP: Camryn Greene (1-0). 2B: M – Greene, Emily Foren, Hailey Williamson, Kaylee Staten. Leading hitters: M – Staten 4-4, Dylan Easterday 3-5, Greene 3-4. Records: M 1-0; WC 0-1.

Gibson County 3, South Side 2

S. Side 001 010 0 — 2 5 2 Gibson Co. 100 000 2 — 3 6 0

WP: Hannah Prestinizi (1-0). LP: Holder. 2B: GC – Avery Owens, Emily Porter; SS – Mays 2. Leading hitters: GC – Owens 2-3, Porter 2-2; SS – Mays 2-2. Records: GC 1-0.

Dyer County 6, Westview 2

Dyer Co. 000 110 04 — 6 13 3 Westview 100 010 00 — 2 6 3

WP: Rylee Key. LP: McCall Sims (0-1). 2B: W – Sims, Addie Roberts. Leading hitters: W – Lakyn Rogers 2-4, Sims 2-4, Roberts 2-3, Pamela Hoffman 2-3; DC – Ray 3-5, Wray 3-4, Rogers 2-4. Records: W 0-1.

Clarksburg 18, Gleason 1

Dyer Co. 354 6 X — 18 12 0 Gleason 000 1 X — 1 3 5

WP: Milam. LP: Marley Crews (0-1). 3B: C – Belew 2. 2B: G – Jaeda Perry; C – Glosson. Leading hitters: C – Milam 2-4, Seagraves 2-4, Belew 2-4. Records: G 0-1.

Obion County 10, Peabody 0

Peabody 000 00 X — 0 1 7 Obion Co. 530 2X X — 10 7 0

WP: Martin. LP: A Wilson (0-1). HR: OC – Swearingen. 3B: OC – Alayna Fussell, S. Key. Leading hitters: OC – Fussell 2-3, Key 2-3. Records: P 0-1.

