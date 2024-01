Gibson County, Weakley County high school basketball box scores for Week 11

After a week of snow, here are the Week 11 box scores, including the three games played last Saturday:

TUESDAY

Boys

Milan 40, Gibson County 36

Milan 9 9 9 13 — 40 Gibson Co. 10 8 7 11 — 36

Milan (40) — Carmelo Jones 13, Gabe Scott 13, Sherwood 4, Williams 2, Carter 2, Brown 4, Johnson 2.

Gibson County (36) — Kylan Finch 17, Wright 1, Leke 5, DeBerry 9, Crandall 4.

3-pointers: M – Jones, Scott; GC – Finch, Leke. Records: M 8-9 (1-3 14-2A); GC 10-10 (2-2).

South Gibson 59, Obion County 45

Obion Co. 5 9 12 19 — 45 S. Gibson 14 11 21 18 — 59

Obion County (45) — Aiden Lee 13, Island 2, Rickert 4, Wilkins 4, McBride 4, Clark 2, Moseley 2, Richmond 8, Hendix 2, Jones 4.

South Gibson (59) — Koen Thomas 11, Tommy Baker 10, Allen 9, Lemings 5, Clouse 7, Marcum 2, Beaver 2, Tritt 5, Crawford 6, Moore 2.

3-pointers: OC – Lee 3, Richmond; SG – Allen 3, Baker, Lemings, Clouse, Tritt. Records: SG 10-10 (2-1 13-3A); OC 14-7 (0-2).

Bradford 68, Clarksburg 57

Clarksburg 19 12 19 7 — 57 Bradford 16 18 26 8 — 68

Clarksburg (57) — Sha Williams 20, Kris Hooker 17, Derryberry 4, Allen 2, Cobb 8, Clayton 5, Pearson 1.

Bradford (68) — Ethan Richardson 26, Jax Richardson 18, Cates 9, Street 7, McDaniel 2, Massey 4, Lewis 2.

3-pointers: C – ; B – E. Richardson 5, J. Richardson 4, Massey, Cates, Street. Records: B 8-11 (1-3 13-1A); C 6-9 (1-3).

Ripley 66, Peabody 35

Ripley 15 11 19 21 — 66 Peabody 12 6 8 9 — 35

Ripley (66) — JaMarion Whitelaw 25, JaMarcus Whitelaw 19, JD Hurdle 11, Maben 2, Arnold 2, Jones 5, Glass 2.

Peabody (35) — Luten 2, Patterson 3, Skinner 2, Bonds 3, Cannon 7, Agnew 7, Jelks 9, Kinney 2.

3-pointers: R – Hurdle; P – Patterson, Cannon. Records: P 12-7 (1-2 14-2A); R 14-7 (3-0).

Gleason 66, Dresden 50

Gleason 11 15 18 22 — 66 Dresden 7 11 17 15 — 50

Gleason (66) — Kade Sawyers 20, Garrett Pinkston 13, Drake Lehmkuhl 14, Taylor 5, Crochet 9, Byington 4, Sanders 1.

Dresden (50) — Arden Smith 15, Nick Turnbow 12, Reese Bell 11, Cannon 4, Finney 6, Jett 1, Schlicht 1.

3-pointers: G – Sawyers, Lehmkuhl; D – Bell 3, Finney 2, Turnbow 2, Cannon. Records: G 12-8 (3-1 14-1A); D 6-10 (1-4).

Lake County 67, Greenfield 62

Lake Co. 12 14 16 25 — 67 Greenfield 10 16 21 15 — 62

Lake County (67) — Jeremy Ceaser 26, Camden Chamberlain 10, Aikee Ward 14, Allen 4, Triplet 6, Gross 2, Owens 2.

Greenfield (62) — Carson Wills 17, Brady Archie 16, Easton Sullivan 12, Dunlap 9, Porter 6, Green 2.

3-pointers: LC – Ceaser 3, Ward 2; G – Porter 2, Sullivan, Archie, Dunlap. Records: G 6-14 (1-4 14-1A); LC 6-11 (3-2).

Girls

Gibson County 77, Milan 24

Milan 5 9 7 3 — 24 Gibson Co. 23 27 20 7 — 77

Milan (24) — Williamson 6, Phinnessee 6, Reed 4, Adkisson 2, Neely 1, Thomas 5.

Gibson County (77) — Micah Hart 19, A’Kira Riding 14, Reaves 5, Patterson 8, Bailey 6, McVay 2, Lannom 9, Skinner 8, Davidson 6.

3-pointers: M – Williamson 2, Phinnessee; GC – Hart 3, Bailey 2, Davidson 2, Patterson, Skinner. Records: GC 23-1 (4-0 14-2A); M 3-14 (0-4).

Bradford 69, Clarksburg 44

Clarksburg 8 8 10 18 — 44 Bradford 11 25 13 20 — 69

Clarksburg (44) — Crum 5, Abdallah 9, Seagraves 7, Autry 5, Webb 2, Milan 4, Belew 6.

Bradford (69) — Rebecca Wood 38, Abby Beth Dunn 15, Reynolds 7, Graves 3, Glisson 2, Hardin 4.

3-pointers: C – Autry; B – Wood 3, Dunn 2, Reynolds, Graves. Records: B 6-13 (3-1 13-1A); C 1-12 (0-4).

Peabody 64, Ripley 16

Ripley 5 0 2 9 — 16 Peabody 20 24 15 5 — 64

Ripley (16) — Hay 3, Bonds 2, Owens 6, Boyd 5.

Peabody (64) — Brilee Price 16, Anya Ross 11, Jamyia Carter 10, Johnson 5, Luten 3, Cliff 8, Brooks 2, Walls 8, Skinner 1.

3-pointers: R – Owens 2, Hay, Boyd; P – Price 2, Cliff 2, Carter, Johnson. Records: P 16-6 (3-0 14-2A); R 3-18 (0-3).

Humboldt 56, Halls 18

Humboldt 12 13 21 10 — 56 Halls 8 4 2 4 — 18

Humboldt (56) — Tamyra Patterson 19, Kendall McLemore 12, CyLinthia Wedley 10, Day 6, Price 4, Bryson 5.

Halls (18) — Gordon 8, Williams 2, Nelson 6, Baggett 2.

3-pointers: Hu – Wedley 2, Patterson, McLemore. Records: Hu 11-6 (4-0 13-1A); Ha 4-16 (0-4).

Dresden 65, Gleason 29

Gleason 2 9 16 2 — 29 Dresden 21 23 16 2 — 65

Gleason (29) — Autumn Mingle 14, Whitworth 2, Perry 4, Arnold 4, Leach 5.

Dresden (65) — Haylee Jarred 21, Kaylee Jarred 12, Adams 5, Riz 2, Poole 8, Spaulding 7, Hale 3, Pittman 7.

3-pointers: G – Mingle 3, Leach; D – . Records: D 14-5 (4-1 14-1A); G 11-8 (0-4).

Greenfield 65, Lake County 23

Lake Co. 2 12 5 2 — 23 Greenfield 28 12 22 3 — 65

Lake County (23) — Lyndasia Geanes 12, Caren Johnson 9, Bolden 2.

Greenfield (65) –Rayanna Fisher 18, Brenley Little 15, Emma Grace Alford 11, Vujicic 6, Bowers 7, Abernathy 6, Lunsford 2.

3-pointers: LC – Geanes; G – Fisher 4, Little 2, Vujicic, Alford, Bowers. Records: G 12-7 (5-0 14-1A); LC 3-13 (0-5).

MONDAY

Boys

Dresden 51, Lake County 50

Dresden 7 17 10 17 — 51 Lake Co. 14 8 17 11 — 50

Dresden (51) — Ross Finney 20, Reese Bell 13, Arden Smith 11, Turnbow 7.

Lake County (50) — Jeremy Ceaser 18, Triplet 9, Ward 8, Gross 4, Chamberlain 5, Owens 4, Ricks 2.

3-pointers: D – Finney 6, Turnbow; LC – Ceaser 2. Records: D 6-9 (1-3 14-1A); LC 5-11 (2-2).

Girls

Dresden 59, Lake County 42

Dresden 13 11 21 14 — 59 Lake Co. 13 13 5 11 — 42

Dresden (59) — Paisley Pittman 21, Kaylee Jarred 12, E. Jarred 3, H. Jarred 9, Adams 4, Poole 2, Spaulding 8.

Lake County (42) — Caren Johnson 20, Lyndasia Geanes 16, Valentine 2, Bolden 4.

3-pointers: D – Spaulding 2, E. Jarred; LC – Johnson 2, Geanes. Records: D 13-5 (3-1 14-1A); LC 3-12 (0-4).

SATURDAY

Boys

Calloway County (Ky.) 84, Humboldt 80

Humboldt 20 21 23 16 — 80 Calloway Co. 29 21 11 23 — 84

Humboldt (80) — Stephon Shivers 27, Fred Moore 25, Bell 2, Wedley 8, Ka. Taylor 5, Patterson 7, Ke. Taylor 6.

Calloway County (84) — Eli Finley 28, Con Lockhart 20, Jonah Butler 16, Luke Armstrong 20.

3-pointers: H – Ke. Taylor 2, Wedley 2; CC – Armstrong 5, Lockhart 5, Butler 2, Finley. Records: H 11-8.

Union City 86, Greenfield 42

Union City 24 25 17 20 — 86 Greenfield 14 17 9 2 — 42

Union City (86) — Malaki Brooks 15, Keway Moss 10, Jack Tucey 10, DeAngelo Monroe 11, Kail 8, Davis 2, Evans 8, Crawford 2, Summers 5, Gentry 2, Ken. Moss 5, Allen 3.

Greenfield (42) — Easton Sullivan 16, Cruze Porter 10, Green 1, Wills 6, Dunlap 2, Archie 5.

3-pointers: UC – Brooks 2, Kail 2, Monroe, Summers, Ken. Moss, Allen; G – Sullivan 2, Porter. Records: G 6-13 (1-3 14-1A); UC 16-5 (4-0).

Girls

Greenfield 44, Union City 41

Union City 13 8 12 8 — 41 Greenfield 15 6 14 10 — 44

Union City (41) — Sh’Nyla Moss 17, Marlee Theobald 10, Jones 5, Favis 1, A. Moss 6.

Greenfield (44) — Anastyn Vujicic 15, Alford 6, Little 9, Bowers 5, Abernathy 2, Fisher 7.

3-pointers: UC – S. Moss 3, Theobald; G – Vujicic 3, Alford, Little, Bowers. Records: G 11-7 (4-0 14-1A); UC 8-12 (1-3).