TSWA all-state teams for 2023 fall sports

The Tennessee Sports Writers Association will be releasing all-state teams for all fall sports this week.

Here are the teams tat have been released:

GIRLS SOCCER

Class AAA

GK: Anna Wyatt, Bearden, Sr.

GK: Lexi Grundler, Ravenwood, Sr.

D: Hallie McBride, Houston, So.

D: McKenzie Campbell, Collierville, Sr.

D: Mia McLain, Dobyns-Bennett, Sr.

MF: Aireona Duenez, Oakland, Sr.

MF: Nyla Blue, Bearden, Sr.

MF: Edie Wilds, Knoxville Central, Sr.

MF/F: Ellett Smith, Houston, Jr.

F: Leah Krugh, Oakland, Jr.

F: Maddie Padelski, Nolensville, Jr.

F: Alivia Stott, Bearden, Sr.

Class AA

GK: Linden Perry, Station Camp, Jr.

GK: Lily Evatt, Greeneville, Jr.

D: Maddie Morris, Station Camp, Jr.

D: Kylee Dewald, Greeneville, Sr.

D: Natalie Crews, South Gibson, Sr.

MF: Sierra Healy, South Gibson, Jr.

MF: Silvia Shirey, Hume Fogg, Jr.

MF: Elle Lassiter, Station Camp, Jr.

MF/F: Zainab Manneh, Dyersburg, Sr.

F: Charlotte Tymon, Alcoa, Sr.

F: Ayden Wood, Station Camp, Jr.

F: Anna Shaw, Greeneville, Sr.

Class A

GK: Chloe Peevyhouse, Westview, Sr.

GK: Addie Taylor, Liberty Creek, Sr.

D: Tessa Anderson, Westview, So.

D: Bella Henderson, Merrol Hyde, Sr.

D: Niome Merrill, Chuckey-Doak, Sr.

MF: Mary Kinsley Nye, Madison, Jr.

MF: Ava Conway, Kingston, Sr.

MF: Addy Lee, Liberty Creek, So.

MF/F: Ashlee Brent, Westview, Fr.

F: Emma Johnson, Liberty Creek, Sr.

F: Emery Conway, Kingston, So.

F: Stormi Boles, Lakeland Prep, Fr.

Division II-AA

GK: Sara Hill, Baylor, Jr.

GK: Abby Lankford, Briarcrest, Sr.

D: McKalie Ball, Knoxville Webb, So.

D: Lauren Alexander, Chattanooga Christian, Jr.

D: Helen Ghertner, Harpeth Hall, Jr.

MF: Breahn Fisher, Ensworth, Jr.

MF: Sophia Mize, Baylor, Sr.

MF: Molly Browne, Hutchison, So.

MF/F: Quinn Erim, Harpeth Hall, Jr.

F: Ali Howard, Briarcrest, Jr.

F: Katie Shea Collins, Pope John Paul II, Sr.

F: Elizabeth Stophel, Baylor, Sr.

Division II-A

GK: Riley Stookbury, St. George’s, So.

GK: Ellie Karner, Grace-Franklin, Sr.

D: Gabriela Fernandes, Silverdale, Jr.

D: Lola Padula, Battle Ground, So.

D: Elle Weathersby, St. George’s, Fr.

MF: Allie Broadway, ECS, So.

MF: Addie Chapman, Silverdale, Sr.

MF: Lia Sanvee, ECS, So.

MF/F: Lilly Teague, USJ, Fr.

F: Mary Clark Consolo, Sr. George’s, So.

F: Anna Laura Howard, ECS, Sr.

F: Mia Powell, USJ, Sr.