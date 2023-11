Gibson County, Weakley County high school basketball box scores for Week 1

Hall of Champions games kicked off on Tuesday night. Here are the box scores that were reported from Gibson County and Weakley County:

TUESDAY

Boys

South Gibson 69, Peabody 49

S. Gibson 18 15 14 22 — 69 Peabody 18 11 10 10 — 49

South Gibson (69) — Tommy Baker 15, Sam Tritt 10, Noah Clouse 15, Koen Thomas 13, Allen 5, Beaver 3, Lemings 3, Strickland 3, Addo 2.

Peabody (49) — Thomas Luten 11, Emmanuel Cannon 14, Torres 2, Brooks 4, Patterson 6, Jelks 8, Skinner 2, Haynes 2.

3-pointers: SG – Clouse 4, Thomas 2, Allen, Strickland; P – Cannon 4, Luten. Records: SG 1-0; P 0-1.

North Side 47, Gibson County 42

North Side 8 16 11 12 — 47 Gibson Co. 9 7 12 14 — 42

North Side (47) — Desmond Manley 12, Lincoln Woods 12, Rogers 6, Cural 2, Kelly 5, Marshall 2, Cole 4, Jones 4.

Gibson County (42) — Isaiah Deberry 24, Southerland 2, Wright 4, Eddings 3, Roberson 3, Crandall 6.

3-pointers: NS – D. Manley, Kelly, Jones; GC – Roberson. Records: NS 1-0; GC 0-1.

Humboldt 65, Haywood 61

Humboldt 14 13 24 14 — 65 Haywood 14 27 9 11 — 61

Humboldt (65) — Kendrick Taylor 13, Jeffrey Patterson 10, Fred Moore 10, Stephon Shivers 15, E. Moore 2, Ka. Taylor 4, Wedley 9, Bell 2.

Haywood (61) — Jaybyon Snipe 23, Lakendrick Phillips 15, Jacari Comage 12, Pirtle 2, Seymour 9.

3-pointers: Hu – Patterson 2, Ke. Taylor, Wedley; Ha – Comage 4, Snipe 2, Seymour. Records: Hu 1-0; Ha 0-1.

Girls

Peabody 53, South Gibson 36

S. Gibson 15 11 8 2 — 36 Peabody 11 13 18 11 — 53

South Gibson (36) — Hallie Allen 15, Karson Dunn 11, Cianciolo 3, Lewis 1, Reed 4, Davidson 2.

Peabody (53) — Jamyia Carter 27, Cliff 4, Brooks 2, Johnson 7, Luten 9, Ross 2, Wells 2.

3-pointers: SG – Dunn 3, Cianciolo, Allen; P – Carter 5, Cliff, Luten. Records: P 1-0; SG 0-1.

Gibson County 70, Lake County 18

Lake Co. 6 7 3 2 — 18 Gibson Co. 27 20 13 10 — 70

Lake County (18) — Johnson 8, Geores 8, Kinney 2.

Gibson County (70) — Micah Hart 19, Emily Skinner 16, Kailey Davidson 12, Riding 7, Reaves 2, Patterson 2, McVay 3, Lannom 9.

3-pointers: LC – Geores 2, Johnson; GC – Davidson 3, Hart, Skinner. Records: GC 1-0; LC 0-1.

Gibson County 69, North Side 13

North Side 5 4 4 0 — 13 Gibson Co. 25 15 16 11 — 69

North Side (13) — Vandiver 3, Conerly 3, Robinson 2, Bond 2, Harris 3.

Gibson County (69) — Micah Hart 25, A’Kira Riding 11, Reaves 8, Patterson 7, Lannom 6, Skinner 6, Turner 4, Davidson 2.

3-pointers: NS – Vandiver, Conerly; GC – Hart 3, Patterson, Skinner. Records: GC 2-0; NS 0-1.

USJ 45, Greenfield 30

Greenfield 6 12 9 3 — 30 USJ 8 12 17 8 — 45

Greenfield (30) — Rayanna Fisher 11, Anna Grace Abernathy 11, Vujicic 3, Little 3, Bowers 2.

USJ (45) — Haylen Ayers 24, Ellen Driver 12, Barham 7, King 2.

3-pointers: G – Vujicic, Fisher; U – Driver 3. Records: G 0-1; U 1-0.