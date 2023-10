West Tennessee high school football 2023 region standings after Week 7

Here are the updated region standings for West Tennessee teams after Week 7.

Region 6-1A

Reg. Over. McKenzie 3-0 6-1 W. Carroll 3-0 4-1 Houston Co. 2-1 3-4 McEwen 0-2 1-5 Bruceton 0-2 1-6 Perry Co. 0-3 2-5

Region 7-1A

Reg. Over. Dresden 4-0 7-0 Lake Co. 4-1 4-3 Union City 3-1 4-3 S. Fulton 2-2 4-3 Greenfield 2-3 3-4 Gleason 1-3 4-3 Halls 1-3 2-5 Humboldt 0-4 0-7

Region 6-2A

Reg. Over. Huntingdon 3-0 5-1 Milan 4-1 6-1 Riverside 3-1 5-2 Peabody 3-1 3-4 Camden 2-3 3-4 Adamsville 1-3 4-3 JCM 0-3 1-5 Gibson Co. 0-4 1-6

Region 7-3A

Reg. Over. Dyersburg 4-0 7-0 Ripley 4-1 5-2 Covington 3-1 5-2 Westview 3-1 4-3 Bolivar 1-3 4-3 Scotts Hill 1-3 2-5 Liberty 0-3 0-6 McNairy 0-4 1-6

Region 6-4A

Reg. Over. Hardin Co. 3-0 7-0 South Gibson 1-1 5-2 North Side 1-1 3-4 Lexington 1-1 3-4 Chester Co. 1-2 1-6 South Side 0-2 2-5

Region 7-4A

Reg. Over. Haywood 2-0 6-1 Dyer Co. 1-0 3-4 Crockett Co. 1-1 5-2 Fayette-Ware 0-1 0-5 Obion Co. 0-2 4-3

Division II-A West

Reg. Over. Jackson Chr. 3-0 7-0 TCA 2-0 4-2 Tipton-Rose, 1-1 6-1 FACS 1-1 5-1 Fayette Aca. 0-2 3-4 Harding Aca. 0-3 2-4

Division II-AA West