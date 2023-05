Gibson County area high school spring sports box scores for Week 8

Here are the box scores from Week 8 of the high school spring sports season:

MONDAY

Baseball

Milan 8, South Gibson 3

Milan 600 110 0 — 8 7 1 S. Gibson 110 100 0 — 3 6 3

WP: Carter Milligan (6-2). LP: Jack Brafa (4-1). 2B: M – Cary Allen Burke. Leading hitters: M – Colin Milligan 2-4, Gabe Scott 2-3; SG – Tommy Baker 2-3, Gabe Patterson 2-3. Records: M 23-8; SG 23-4-1.

Bradford 7, Bruceton 4

Bruceton 000 301 0 — 4 9 1 Bradford 000 700 X — 7 9 3

WP: Cole Cates (4-2). LP: Landon Boyd. HR: Bra – Blane Fisher (3). 2B: Bra – Cason Sharp. Leading hitters: Bra – Sharp 3-3, Fisher 2-2; Bru – Boyd 2-3, Noah Jones 2-3. Records: Bra 17-8.

Dresden 6, Camden 4

Dresden 005 002 0 — 7 6 5 Camden 020 020 0 — 4 4 2

WP: Nick Turnbow (5-3). LP: Johnson. Leading hitters: D – Reese Bell 2-3. Records: D 11-10.

Soccer

South Gibson 6, Dyersburg 5

Goals: SG – Grant Goodman 2, Ethan Norris, Landon Brown, Muhammed Qaadan, Jonathan Lewis. Assists: SG – JC McKnight 2, Qaadan, Greg Suiter, Dillon Jackson. Saves: SG – Winter Crenshaw 10. Records: SG 11-2.

Gibson County 2, Augustine 1

Crockett County 4, Westview 0

Softball

South Gibson 10, North Side 0

S. Gibson 430 003 X — 10 9 0 North Side 000 000 0 — 0 2 1

WP: Hailey Stines (6-2). 2B: SG – Cameryn Hays, Annie Whittemore. Leading hitters: SG – Hanna Hill 2-2, Whittemore 2-2. Records: SG 21-8.

Bruceton 8, Milan 5

Bruceton 311 102 0 — 8 14 2 Milan 001 004 0 — 5 11 2

WP: Holder. LP: Mary Ellen Montgomery (4-10). 2B: M – Montgomery, Ashley Williamson; B – Holder, Scott. Leading hitters: M – Montgomery 4-4, Laylah Dinwiddie 2-4, Williamson 2-4; B – Holder 3-4, Scott 3-4, McGee 4-4. Records: M 9-15.

Gibson County 13, Haywood 3

Haywood 003 00 X — 3 5 4 Gibson Co. 263 2X X — 13 7 1

WP: Hannah Prestininzi (8-9). LP: Mitchell. 2B: GC – Maya Turner; H – Coulston. Leading hitters: GC – Turner 3-3, Emily Porter 2-2; H – Coulston 2-3. Records: GC 9-10.

Peabody 8, West Carroll 7

Peabody 100 211 3 — 8 12 6 W. Carroll 013 002 1 — 7 7 1

WP: Ella Hilton (4-3). LP: Brooks. 2B: P – Izzie Jones, Kalli Hall, Carlie Speer. Leading hitters: P – Jones 3-4, Macie Rowan 3-3; WC – Houston 3-4, Ross 2-4. Records: P 7-12.

Westview 5, Union City 1

Union City 000 100 0 — 1 2 1 Westview 104 000 X — 5 8 1

WP: Braedyn Hazlewood (13-4). LP: Carr. 3B: W – Piper Johnson, Hazlewood; UC – Carr. Leading hitters: W – Johnson 2-4, McCall Sims 2-3, Hazlewood 2-3. Records: W 20-7 (6-1 12-2A).

Dresden 3, McKenzie 2

Dresden 000 000 100 11 — 3 10 1 McKenzie 000 000 100 10 — 2 9 1

WP: Evan Stafford (14-1). LP: Ognibene. 2B: M – Katie Chesser 2, Ognibene. Leading hitters: D – Allie Spaulding 2-5, Mollie Oliver 2-5, , Haylee Jarred 3-4; M – Chesser 2-5, Savannah Davis 2-5. Records: D 14-1.