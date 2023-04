Gibson County area high school spring sports box scores for Week 7

Here are the box scores from Week 7 of the high school spring sports season:

MONDAY

BASEBALL

Bradford 8, Greenfield 3

Greenfield 000 003 0 — 3 6 2 Bradford 000 062 X — 8 7 0

WP: Cole Cates (3-2). LP: Matt Scates (3-4). HR: G – Conor Wilson (1). 2B: B – Dylan Brauer, Cason Sharp, Braxton Whitney; G – Eli St Romain. Leading hitters: B – Whitney 2-3; G – St Romain 2-3, Landon Clark 2-3. Records: B 13-8 (6-0 13-1A): G 8-6 (3-4).

Westview 10, Milan 4

Milan 001 000 3 — 4 7 3 Westview 107 002 X — 10 15 2

WP: Anderson Cary (2-2). LP: Colin Milligan (5-2). 2B: W – Craig Ross, Sam Shelley, Cooper Spaulding; M – Carter Milligan. Leading hitters: W – Spaulding 3-5, Quincy Hamilton 2-5, Brady Gardner 2-4, Shelley 2-4, Ross 2-3; M – Colin Milligan 2-4, Barton James 2-3. Records: W 7-14 (4-3 12-2A); M 21-6 (5-2).

Dresden 13, Gleason 3

Dresden 212 341 X — 13 10 2 Gleason 002 010 X — 3 2 4

WP: Landon Carter (2-2). LP: Carter Cook (1-4). 2B: D – Cameron Schlicht, Tanner Thomas; G – Kylan Borneman. Leading hitters: D – Schlicht 3-4, Reese Bell 2-4. Records: D 9-8 (5-2 13-1A); G 4-16 (0-7).

SOCCER

Peabody 2, Gibson County 0

SOFTBALL

Bradford 14, Gleason 0

Bradford 200 435 X — 14 13 3 Gleason 000 000 X — 0 6 9

WP: Cara Copous. LP: Marley Crews (4-6). 2B: B – Ashlin Hardin; G – Kiley Corbin, Addy Black. Leading hitters: B – Calley Graves 3-5, Hardin 3-4, Carlie Copous 2-3, Hannah Bailey 2-4; G – Corbin 3-3, Black 2-3. Records: B 13-8 (4-3 13-1A); G 8-7 (2-5).

Westview 13, Gibson County 1

Gibson Co. 000 10 X — 1 1 1 Westview 101 56 X — 13 15 0

WP: Braedyn Hazlewood (11-4). LP: Hannah Prestininzi (5-9). HR: W – Piper Johnson (2); GC – Maya Turner (1). 3B: W – McCall Sims. 2B: W – Lakyn Rogers, Addie Roberts, Johnson, Sarah Beth Byars. Leading hitters: W – Roberts 2-4, Rogers 2-3, Sims 2-3, Johnson 2-4, Cara Beth Hatler 2-3. Records: W 17-7 (3-1 12-2A); GC 5-10 (2-4).

South Gibson 17, Munford 3

S. Gibson 110 12(12) X — 17 16 2 Munford 020 100 X — 3 8 5

WP: Emmi Whittemore (14-4). LP: Billings. HR: SG – Kylie Ballentine 2 (9), Cameryn Hays 2 (7), Sydney Scott (6). 2B: SG – Mary Teague 2, Scott, Hays. Leading hitters: SG – Scott 3-5, Hays 3-4, Hallie Allen 2-4, Teague 2-4, Ballentine 2-2; M – Lowry 2-3, Turner 2-2. Records: SG 19-7.