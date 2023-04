2023 TSWA All-State teams for basketball

The Tennessee Sports Writers Association has started to release its all-state basketball teams with girls basketball released on Tuesday.

Here are the players that made all-state:

Division II-A

Jailyn Banks, Middle Tennessee Christian, Sr.*

Olivia Lee, Trinity Christian, Sr.*

Angelica Velez, Webb School-Bell Buckle, Sr.*

Aaliyah Converse, St. George’s Independent, Jr.

Keira Leffew, Christian Academy of Knoxville, Sr.

Juleigh Anne Tucker, The King’s Academy, Sr.

Aalyah Del Rosario, Webb School-Bell Buckle, Sr.

Bree Robinson, Webb School-Bell Buckle, Sr.

Haylen Ayers, University School of Jackson, 8th grade

Kelsie Johnson, Silverdale Baptist, Jr.

Addie Wilhoit, Providence Academy, 8th grade

Whitley Miller, Nashville Christian, Sr.

Division II-AA

Jaloni Cambridge, Ensworth School, Jr.*

Kayli Clarkson, Briarcrest Christian, Sr.*

Sydney Mains, Knox Catholic, Jr.*

Ella Fite, Briarcrest Christian, Sr.

Madelyn Ladd, Knox Webb, Sr.

Meeyah Green, Knox Webb, Fr.

Jaz Williams, Knox Catholic, Sr.

Trinity Fields, Brentwood Academy, Sr.

Bella White, Baylor School, Sr.

Aubriyana Camp, Chattanooga Christian, 8th grade

Bella Shepherd, Lipscomb Academy, Fr.

Ava Krumwiege, Harpeth Hall, So.

Class 1A

Blair Baugus, Wayne County, So.*

Lyndie Ramsey, Unaka, Sr.*

Kylie Reynolds, McKenzie, Sr.*

Layla Bouldin, Van Buren, Jr.

Madi McClain, Hampton, Sr.

Courtney Zensen, Whitwell, Sr.

Kelsey Pike, Oneida, Sr.

Addison Oliver, Harriman, Sr.

Savannah Davis, McKenzie, Jr.

Lucy Curry, Dresden, Sr.

Sonya Wagner, North Greene, Sr

Maddie Gray, South Fulton, So.

Class 2A

Reese Beaty, York Institute, So.*

Jada Harrison, Westview, Sr.*

Maddy Newman, Gatlinburg-Pittman, Jr.*

Curnesha Taylor, Memphis Business Academy, So.

Molly Masingale, McMinn Central, Jr.

Karina Bystry, McMinn Central, So.

Karli Haworth, Alcoa, Sr.

Micah Hart, Gibson County, Jr.

MJ Simmons, Community, Sr.

Izzy McPherson, Sycamore, Jr.

Evyn Cantrell, Gibson County, Sr.

McCall Sims, Westview, So.

Class 3A

Lauren Bailey, Greeneville, Sr.*

Abigail Johnson, Upperman, Sr.*

Ti’Mia Lawson, Jackson South Side, Sr.*

Lina Lyon, Elizabethton, Sr.

Renna Lane, Elizabethton, Sr.

Jenna Hare, Sullivan East, Sr.

Ellie Butler, Livingston Academy, So.

Brianna Burgess, Creek Wood, Sr.

Hallie Allen, South Gibson, Jr.

Albany Collins, Jackson South Side, Sr.

Carlee Lowry, Signal Mountain, So.

Braley Bushman, Page, Sr.

Class 4A

Imari Berry, Clarksville, Jr.*

Mallory Collier, Bartlett, Sr.*

Avery Treadwell, Bearden, Sr.*

Nevaeh Scott, Bartlett, Sr.

Anna Lee Avery, Germantown Houston, Jr.

Hilary Shikuku, Colliervillle, So.

Natalya Hodge, Bearden, Fr.

Emily Monson, Blackman, Sr.

Cassie Gallagher, Cookeville, Sr.

Kimora Fields, Bradley Central, Fr.

Harmonie Ware, Bradley Central, So.

Aubrey Blankenship, Green Hill, Sr.