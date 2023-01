Gibson County area high school basketball box scores for Week 11

Here is what happened during Week 11 of the high school basketball season in the Gibson County area:

TUESDAY

Boys

Milan 47, Westview 37

Westview 5 12 12 8 — 37 Milan 7 18 13 9 — 47

Westview (37) — Dontez Joy 15, McGuffin 9, Pettigrew 1, Haskins 2, Shanklin 3, Hamilton 2, Gardner 2, Pearson 2, Harris 1.

Milan (47) — Carmelo Jones 17, Andy Westbrooks 14, Arnold 3, Brown 5, Sherwood 2, Milligan 2, Lumpkin 4.

3-pointers: W – Shanklin; M – Brown. Records: M 16-5 (4-1 12-2A); W 6-16 (1-4).

Bradford 54, Greenfield 21

Greenfield 7 4 8 2 — 21 Bradford 9 5 14 26 — 54

Greenfield (21) — Barkley Biggs 10, Scates 4, Bowers 2, Wills 2, Featherston 3.

Bradford (54) — Jayden Street 12, Bryce Arnold 20, Co. Cates 6, Ca. Cates 5, Sharp 4, Richardson 5, E. Street 2.

3-pointers: G – Biggs 2, Featherston; B – J. Street 3, Ca. Cates, Richardson. Records: B 14-7 (4-1 13-1A); G 10-10 (3-2).

Gibson County 52, McKenzie 44

Gibson Co. 5 19 12 16 — 52 McKenzie 10 11 8 15 — 44

Gibson County (52) — Kylan Finch 12, Matthew Reynolds 16, Ethan Turner 14, Lannom 7, DeBerry 2, Crandall 1.

McKenzie (44) — Bryson Steele 13, Aird 6, Webber 7, Taylor 8, Surber 8, Roditis 2.

3-pointers: GC – Finch 2, Reynolds 2, Lannom; M – Aird 2, Surber. Records: GC 15-6; M 11-4.

Peabody 76, JCM 46

Peabody 19 22 23 12 — 76 JCM 17 6 4 19 — 46

Peabody (76) — Thomas Luten 16, Emmanuel Cannon 11, Jamarcus Haynes 12, Derek Kee 10, Pharms 3, DeHaan 2, Jelks 4, Bonds 2, Gentry 7, Patterson 5, Brooks 4.

JCM (46) — Brennan Ballard 10, Nyshaun Beddingfield 15, Price 2, Patterson 4, Savage 4, Douglas 3, Willis 3, Springfield 5

3-pointers: P – Cannon 3, Luten 2, Pharms, Gentry, Patterson; J – Ballard, Douglas, Willis, Springfield. Records: P 8-13 (4-1 14-1A); J 3-18 (1-4).

Humboldt 73, Halls 47

Humboldt 15 22 17 19 — 73 Halls 12 8 19 8 — 47

Humboldt (73) — Jaquari Agnew 11, Isaiah Agnew 11, Stephon Shivers 24, Taylor 6, Willoughby 6, Patterson 7, Curry 2, Moore 6.

Halls (47) — Ladarius Roberts 12, Jalen Stafford 14, Hayden Burks 11, Benson 2, Thompson 6, Leforge 2.

3-pointers: Hu – Taylor 2, Patterson; Ha – Burks 3, Roberts 2. Records: Hu 9-9 (3-2 14-1A); Ha 1-17 (0-5).

South Side 63, South Gibson 50

South Side 8 17 23 15 — 63 S. Gibson 18 6 10 16 — 50

South Side (63) — Amari Goodman 19, Burns 7, Lacy 6, Montgomery 4, Wiggins 8, Nettles 6, Mitchell 6, Graham 6, Cole 1.

South Gibson (50) — Ashton England 12, Camden Lockett 19, Baker 4, Lovorn 4, Giles 5, Clouse 5.

3-pointers: SS – Goodman 3, Montgomery; SG – Giles, Lockett. Records: SS 2-11 (1-0 12-3A); SG 9-11 (0-1).

Girls

Peabody 54, JCM 30

Peabody 16 22 6 10 — 54 JCM 8 11 3 8 — 30

Peabody (54) — Myricle Johnson 13, Travia Brooks 14, Ma. Cliff 4, Ross 3, Luten 3, Wofford 4, Mo. Cliff 7, Carter 4, Stewart 2.

JCM (30) — Johnson 3, Hemphill 2, Haynes 6, Hurt 5, Webster 4, Hicks 9, Agomno 1.

3-pointers: P – Johnson 2, Ross, Luten, Mo. Cliff; J – Haynes 2, Johnson. Records: P 12-9 (5-0 14-1A); J 10-0 (4-1).

South Side 55, South Gibson 52

South Side 12 16 18 9 — 55 S. Gibson 4 17 17 14 — 52

South Side (55) — Albany Collins 22, TiMia Lawson 11, Askins 6, Anderson 4, Currie 8, Lacy 2, Kemp 2.

South Gibson (52) — Alana Seals 14, Hallie Allen 21, Reed 4, Baggett 2, Thetford 8, Dunn 3.

3-pointers: SS – Collins 3; SG – Seals, Allen, Dunn. Records: SS 20-0 (1-0 12-3A); SG 17-6 (0-1).

McKenzie 75, Gibson County 73

Gibson Co. 18 12 23 15 — 73 McKenzie 20 11 21 23 — 75

Gibson County (73) — Micah Hart 30, Evyn Cantrell 16, Georgia Lannom 12, Libby Goad 12, Reaves 3,

McKenzie (75) — Sophie Pate 10, Briley Auvenshine 11, Savannah Davis 15, Mikaela Reynolds 17, Kylie Reynolds 13, Chesser 9.

3-pointers: GC – ; M – Cesser 2, Pate 2, Davis 3, Auvenshine, M. Reynolds, K. Reynolds. Records: GC 19-6; M 14-6.

Westview 57, Milan 22

Westview 23 21 6 7 — 57 Milan 2 1 13 6 — 22

Westview (57) — Jada Harrison 10, McCall Sims 10, Josey Clark 11, Brigance 5, Chester 2, Trevathan 3, Parkins 2, Rogers 3, Byars 4, Horton 7.

Milan (22) — Ashley Williamson 10, Shylah Phinnessee 5, Currie 3, Hyde 2, Neely 1, Curry 1.

3-pointers: W – Horton, Byars, Clark 2, Rogers, Trevathan, Brigance, Harrison 2, Sims 2; M – Phineessee. Records: W 22-0 (5-0 12-2A); M 5-14 (0-5).

Greenfield 46, Bradford 27

Greenfield 12 10 12 12 — 46 Bradford 6 8 4 9 — 27

Greenfield (46) — Rayana Fisher 12, Emma Grace Alford 10, Allen 8, Vujicic 6, Little 8, Bowers 2.

Bradford (27) — Saniah Thomas 17, Rebecca Wood 12, Dunn 2, Reynolds 2.

3-pointers: G – ; B – Wood, Thomas. Records: G 9-12 (3-2 13-1A); B 6-15 (0-5).