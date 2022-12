Gibson County area high school basketball box scores for Week 4

Here is what happened during Week 4 of the high school basketball season in the Gibson County area:

TUESDAY

Boys

Gibson County 51, South Gibson 45

Gibson Co. 6 12 16 17 — 51 S. Gibson 13 8 9 15 — 45

Gibson County (51) — Kylan Finch 12, Matthew Reynolds 19, Ethan Turner 12, Bradberry 3, Leke 5, Deberry 2.

South Gibson (45) — Ashton England 18, Camden Lockett 15, Clouse 2, Giles 6, Baker 4.

3-pointers: GC – Fnch 3, Bradberry, Leke, Reynolds 2; SG – Lockett. Records: GC 5-2; SG 4-3.

Bradford 57, Lake County 43

Bradford 8 21 12 16 — 57 Lake Co. 17 10 4 12 — 43

Bradford (57) — Jayden Street 12, Cole Cates 13, Bryce Arnold 25, Richardson 4, Sharp 3.

Lake County (43) — Jeremiah Williams 20, Geanes 7, Ceaser 2, Triplet 4, Allen 3, Kinney 4, Chamberlain 3.

3-pointers: B – Street, Cates, Sharp; LC – Geanes, Allen, Williams 2, Chamberlain. Records: B 2-2; LC 1-3.

Crockett County 64, Peabody 44

Peabody 8 19 6 11 — 44 Crockett Co. 13 21 13 17 — 64

Peabody (44) — Derek Kee 11, Cannon 8, Meadows 4, Luten 9, Haynes 4, Patterson 2, Gentry 3, Brooks 1, Lucas 2.

Crockett County (64) — Brandon Guyton 19, Haydn Moten 17, Cam Mask 14, Claybrooks 6, McLemore 4, Hobson 2, Jones 2.Moten 3,

3-pointers: P – Cannon 2, Kee 3; CC – Mask 2, Moten 3. Records: P 2-4; CC 5-1.

Girls

Gibson County 52, South Gibson 39

Gibson Co. 19 13 8 12 — 52 S. Gibson 4 11 10 14 — 39

Gibson County (52) — Libby Goad 11, Micah Hart 22, Evyn Cantrell 11, Reaves 2, Lannom 2, Turner 4.

South Gibson (39) — Faith Reed 12, Hallie Allen 10, Seals 6, Baggett 8, Dunn 3.

3-pointers: GC – Goad 2, Hart 4; SG – Seals, Baggett. Records: SG 6-1; GC 6-3.

Milan 41, Madison 37

Milan 4 21 8 8 — 41 Madison 14 7 6 9 — 37

Milan (41) — Ashley Williamson 15, Redmond 2, Phinnessee 9, Williams 2, Morton 7, Currie 2, Hyde 4.

Madison (37) — Makela McClanahan 13, Bowman 8, Chouinard 3, Nye 7, Mize 5.

3-pointers: Mi – Williamson 2, Phinnessee 3; Ma – Bowman, Chouinard, Nye. Records: Mi 3-2; Ma 3-4.

Crockett County 54, Peabody 50

Peabody 2 14 21 13 — 50 Crockett Co. 8 19 14 13 — 54

Peabody (50) — Makayla Skinner 10, Jamyia Carter 15, Ma. Clifft 2, Moo. Cliff 6, Johnson 9, Ross 6, Brooks 2.

Crockett County (54) — Sarah Cherry 11, Karmen Frost 18, Hannah Johnson 15, K. Johnson 4, Jones 6.

3-pointers: P – Skinner 2, Mo. Clifft 2, Carter; CC – Cherry, H. Johnson. Records: P 3-3; CC 6-0.

Lake County 62, Bradford 26

Bradford 5 8 9 4 — 26 Lake Co. 25 16 15 8 — 62

Bradford (26) — Abby Dunn 10, Wood 8, Sonnier 3, Reynolds 3.

Lake County (62) — Caren Johnson 16, Riley Wilbanks 17, Jakyla Hill 15, Barnes 5, Valentine 2, Geanes 7.

3-pointers: B – Wood, Dunn; LC – Hill 6, Wilbanks, Geanes, Johnson. Records: B 1-3; LC 2-4.