Box scores from Gibson County area teams during Week 4 of spring sports

Week 4 of the high school spring season has started. Here are the box scores of games involving Gibson County area teams:

MONDAY

Baseball

Milan 11, Gibson County 2

Milan 250 110 2 — 11 13 4 Gibson Co. 110 000 0 — 2 3 5

WP: Carter Milligan (2-0). LP: Connor Hill. HR: M – Carter Milligan (3); GC – Avery Criswell. 2B: M – Will Dobbs, Eli Belew, Easton Yates, Rye Maxwell. Leading hitters: M – Dobbs 3-5, Belew 3-5, Milligan 3-4; GC – Criswell 2-3. Records: M 8-5 (3-0 12-2A); GC 6-7 (0-1).

Milan 5, Gibson County 2

Gibson Co. 000 001 1 — 2 3 3 Milan 000 131 X — 5 5 1

WP: Jacob Sitton (3-2). LP: Avery Criswell. SV: Hudson Hooker (1). Leading hitters: M – Will Dobbs 2-3; GC – Matthew Reynolds 2-3. Records: M 9-5 (4-0 12-2A); GC 6-8 (0-2).

Peabody 12, Lake County 2

Lake Co. 002 000 X — 2 3 4 Peabody 121 107 X — 12 14 2

WP: Eli Girard (2-1). LP: Parker Gordon. HR: LC – Gordon. 2B: P – Owen Lee, Logan White. Leading hitters: P – Lee 3-4, Alan Torres 2-3, Jett McAlister 2-4, White 2-2. Records: 6-6 (3-0 14-1A).

Peabody 12, Lake County 1

Peabody 303 114 X — 12 8 1 Lake Co. 000 010 X — 1 3 4

WP: Owen Lee (1-0). LP: Jay Lebo. HR: P – Jett McAlister (3). 3B: P – Garrett Webber. 2B: P – Yaniel Rivera; LC – Camden Chamberlain. Leading hitters: P – McAlister 2-3, Rivera 2-4. Records: P 7-6 (4-0 14-1A).

Dresden 10, Bradford 9

Bradford 010 301 4 — 9 11 4 Dresden 000 052 3 — 10 7 4

WP: Ryeson Greer. LP: Koen Knott (0-2). 2B: B – Taylor McKinney, Will Taylor, Cason Sharp; D – Parker Williams. Leading hitters: B – Taylor 3-5, Bryce Arnold 2-3; D – Trisen Jett 2-3. Records: B 4-11 (2-1 13-1A).

Dresden 16, Bradford 9

Dresden 521 215 0 — 16 12 5 Bradford 130 400 1 — 9 9 9

WP: Chandler Turnbow. LP: Dylan Brauer (2-2). 3B: D – Tanner Thomas. 2B: B – Bryce Arnold; D – Gavin Cooper 2, Tatum Oliver 2. Leading hitters: B – Cason Sharp 2-3, Cole Cates 2-4, Arnold 2-3; D – Turnbow 3-5, Oliver 2-4, Cooper 3-5. Records: B 4-12 (2-2).

Camden 4, West Carroll 2

W. Carroll 000 001 1 — 2 4 0 Camden 100 003 X — 4 6 1

WP: Ayden Mansfield. LP: Brock Polinski (2-3). 2B: WC – Jason Langston; C – Bryson Bivens, Gage Johnson. Leading hitters: WC – Langston 2-4; C – Eli Latendresse 2-2, Bivens 2-3. Records: WC 5-5.

Middleton 13, Humboldt 2

Humboldt 100 1XX X — 2 2 9 Middleton 316 3XX X — 13 6 3

WP: Cody Maccarino. LP: Adam Riggs. HR: H – Mike Jones. 3B: M – Ashton Robbins. 2B: M – Blake Massey, Maccarino, CJ Russell. Records: H 0-4 (0-3 14-1A).

Middleton 8, Humboldt 2

Humboldt 000 02X X — 2 1 2 Middleton 221 3XX X — 8 0 1

WP: Calvin Moses. LP: Dion Manley. Records: H 0-5 (0-4 14-1A).

Boys Soccer

Milan 7, Middleton 0

Goals: Mil – Luke Hardee 5, Malachi Spinks, Matthew Richardson. Assists: Mil – Richardson 2. Records: Mil 2-1.

Gibson County 4, Augustine 0

Goals: GC – Aiden Bradberry, Fletcher Martin, Caleb Clark, Carter Yule. Saves: GC – Cedric Leke 1. Records: GC 2-2.

Softball

Milan 10, Dyersburg 1

Dyersburg 100 000 0 — 1 6 4 Milan 104 104 X — 10 10 2

WP: Mary Ellen Montgomery (4-5). LP: Ellie Pritchett. 3B: M – Shelby Greene. 2B: M – Greene, Alexis O’Neal. Leading hitters: M – Greene 3-4, O’Neal 2-3; D – Pritchett 2-3, Gatlin 2-3. Records: M 4-7.

Dresden 8, Gibson County 7

Dresden 310 030 1 — 8 10 2 Gibson Co. 500 000 2 — 7 10 5

WP: Stafford. LP: Prestininzi. 2B: GC – Gracie Griffin; D – Oliver, Stafford 2. Leading hitters: GC – Griffin 2-4, Madi Grace Spillers 2-4, Maya Turner 2-4; D – Finney 2-4, Oliver 2-4, Stafford 3-4. Records: GC 2-5.

Gleason 7, Bradford 6

Gleason 202 000 3 — 7 11 0 Bradford 010 050 0 — 6 12 1

WP: Reed. LP: Copous. HR: G – Corbin. 3B: G – Watson, Spain. 2B: B – Macy Johnstone; G – Pineda. Leading hitters: B – Johnstone 4-5, Rebecca Wood 2-4, Kaylee Campbell 3-3; G – Spain 2-4, Watson 2-4, Reed 3-4, Pineda 2-4, Corbin 2-3. Records: B 1-5 (1-2 13-1A).

Haywood 11, Peabody 10

Peabody 221 401 0 — 10 13 7 Haywood 014 302 1 — 11 9 3

WP: Mitchell. LP: Ally Webb (0-4). HR: H – Zuniga. 2B: P – Briana Jordan, Webb; H – Benton, Cunningham, Scott. Leading hitters: P – Jordan 2-5, Sydney Smith 2-5, Webb 3-4, Greer 2-4; H – Benton 2-4, Boyd 3-4. Records: P 1-7.