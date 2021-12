High school box scores from Gibson County teams in Christmas tournaments

Here are the box scores from Christmas tournaments in high school basketball involving teams from the Gibson County area:

TUESDAY

Martin Lions Club Christmas Tournament

at Westview

BOYS

Hillcrest 78, West Carroll 76

West Carroll 16 17 25 17 — 76 Hillcrest 22 19 19 18 — 78

West Carroll (76) – Jalen Anglin 33, Andrew Huff 18, Josh Clark 11, Adkins 7, Moon 5, Taylor 2.

Hillcrest (78) – Nicle Brooks 13, Jerrod Mackey 15, Jorden Allen 30, Xavier Herron 11, Rudd 2, Trotter 6.

3-pointers: WC – Anglin, Huff, Moon; H – Mackey 3, Allen 2. Records: WC 5-1.

Dyersburg 77, Peabody 74

Peabody 8 19 15 32 — 74 Dyersburg 20 16 13 28 — 77

Peabody (74) – Jason Hunt 24, Malik Ganaway 19, DeMarkus Kee 10, Derek Kee 13, Brown 8.

Dyersburg (77) – Meshach Jones 28, Lafe Morgan 11, Ryan Lowarance 14, Mahaffey 7, Ma. McLin 2, Hill 7, Quertermons 2, Mi. McLin 2, Turnage 6.

3-pointers: P – Der. Kee; D – Mahaffey, Hill, . Records: P 9-3; D 9-2.

GIRLS

Obion County 51, Peabody 28

Peabody 6 6 10 6 — 28 Obion Co. 16 10 11 14 — 51

Peabody (28) – Johnson 5, Luten 2, Skinner 5, Wofford 2, Cliff 2, Ross 2, Brooks 6, Carter 4.

Obion County (51) – Alayna Fussell 19, Karli Taylor 13, Hopper 6, Crabtree 6, Roberts 2, Key 4, Correa 1.

3-pointers: P – Skinner; OC – Fussell, Taylor. Records: P 1-10; OC 8-4.

Dot Foods Christmas Tournament

at Dyersburg

GIRLS

Gibson County 69, Ripley 15

Ripley 4 5 5 1 — 15 Gibson Co. 22 22 13 12 — 69

Ripley (15) — Vaughn 9, Hays 6

Gibson County (69) — Lexus Kemp 12, Madison Hart 16, Goad 9, Mi. Hart 8, Thompson 4, Cantrell 8, McVay 2, Turner 2, Lannom 1, Carroll 5, Carson 2.

3-pointers: GC – Goad, Cantrell, Kemp, Carroll; R – Hayes 2, Vaughn. Records: GC 15-0; R 4-8.