High school basketball box scores from Gibson County teams in Week 4

Here are the box scores from Week 4 of the high school basketball season in the Gibson County area:

THURSDAY

Boys

Peabody 57, South Gibson 56

S. Gibson 14 11 10 21 — 56 Peabody 16 17 10 14 — 57

South Gibson (56) — Camden Lockett 12, Makell Melton 23, Ryland Giles 10, , Clark 3, Brantley 4, England 2, Cianciolo 2.

Peabody (57) — Jason Hunt 35, , DeM. Kee 9, Der. Kee 6, Ganaway 5, DeHaan 1.

3-pointers: SG – Lockett 2, Melton 2, Giles 3; P – Hunt 7, DeM. Kee. Records: P 5-2; SG 5-4.

Bradford 44, Halls 30

Halls 8 8 10 4 — 30 Bradford 11 17 4 12 — 44

Halls (30) — Jamarkeil King 10, Patrick 5, Kimble 5, Stafford 1, Arnold 7, Roberts 2.

Bradford (44) — Jayden Street 12, Cameron Oglesby 15, Cates 2, Sharp 5, Arnold 1, Taylor 5, Siddell 4.

3-pointers: H – Arnold; B – Street 3, Oglesby 5, Sharp. Records: B 3-4; H 3-4.

Girls

South Gibson 66, Peabody 46

S. Gibson 16 17 26 7 — 66 Peabody 8 9 9 20 — 46

South Gibson (66) — Lily Baggett 19, Hallie Allen 14, Seals 8, Reed 5, Thetford 2, Green 6, Teague 3, Lewis 5, Davidson 2, Flowers 2.

Peabody (46) — Makayla Skinner 10, Stewart 6, Carter 5, Johnson 9, Luten 6, Ross 1, Brooks 9.

3-pointers: SG – Baggett 3, Allen 3, Teague, Lewis; P – Skinner 3, Stewart, Johnson, Luten. Records: SG 9-0; TP 0-7.

Bradford 63, Halls 31

Halls 6 8 6 11 — 31 Bradford 26 15 18 4 — 46

Halls (31) — Jada Tate 13, Taylor 1, Apperson 9, Brewster 6, Danehower 2.

Bradford (63) — Rebecca Walter 16, Sarah Bane 13, Rebecca Wood 11, Rowell 5, Bratton 7, Johnstone 3, Thomas 7,

3-pointers: B – Bane 4, Rowell, Bratton, Johnstone, Wood. Records: B 7-0; H 1-5.

TUESDAY

Boys

South Gibson 55, Crockett County 45

S. Gibson 16 13 14 12 — 55 Crockett Co. 7 12 14 12 — 45

South Gibson (55) — Cameron Clark 13, Lockett 14, Brantley 7, Robbins 5, Melton 6, England 6, Giles 6.

Crockett County (45) — Peyton Currie 15, Hayden Moten 10, Jordan 5, Guyton 7, Mask 3, McLemore 5.

3-pointers: SG – Giles 2, Brantley, Robbins; CC – Moten. Records: SG 5-3; CC 4-3.

Peabody 87, South Fulton 39

S. Fulton 6 13 12 8 — 39 Peabody 31 28 22 6 — 87

Peabody (87) — Jason Hunt 34, DeMarkus Kee 20, Derek Kee 14.

Milan 46, Bradford 35

Milan 12 15 9 10 — 46 Bradford 7 7 9 12 — 35

Milan (46) — Jadarius Robinson 13, Arnold 7, Yates 4, Jones 5, Scott 3, Pruitt 2, Lumpkin 8, Westbrooks 4.

Bradford (35) — Spencer Siddell 12, Street 2, Cates 3, Oglesby 8, Arnold 5, Taylor 5.

3-pointers: M – Arnold, Robinson, Scott; B – Cates, Oglesby 2. Records: M 1-1; B 2-4.

Girls

XXX