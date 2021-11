Gibson County high school football statistical leaders after Week 11

After 11 weeks of the 2021 high school football season, here are the statistical leaders in Gibson County (including West Carroll):

RUSHING

Name School Carries TDs Yds/carry Total yards Khalik Ganaway Peabody 130 20 9.9 1283 Xander Moon W. Carroll 179 23 6.32 1131 Mekhi Carr Milan 110 11 8.22 904 Colton Lumpkin Gibson Co. 90 15 8.86 797 Hayden Sullivan Milan 87 11 8.4 731 Kylan Johnson Humboldt 73 5 8.01 585 Jay Long W. Carroll 71 6 8 568 Brannon Brown S. Gibson 42 5 12.1 508 Ross Crenshaw S. Gibson 62 5 7.77 482 Malik Lee W. Carroll 65 1 8.13 481 Ty Schrotberger S. Gibson 78 6 5.62 438 Cam’ron Bonds Peabody 52 4 7.1 367 Nash Stidham S. Gibson 75 4 4.4 330

PASSING

Name School Comp. Att. Comp. % Yds TDs INT Hayden Sullivan Milan 75 128 58.6 1520 12 10 Kylan Johnson Humboldt 76 126 60.3 1194 16 8 Sam Driggers Peabody 58 101 57.4 874 13 3 Xander Moon W. Carroll 35 70 50 527 5 3 John Carter Phillips Gibson Co. 26 75 34.7 434 2 11 Ty Schrotberger S. Gibson 16 38 42.1 272 3 4

RECEIVING

Name School Rec TDs YPC Yards Kam Tharpe Milan 33 5 21.82 720 Keaton Johnson Humboldt 31 6 18.71 580 Anthony Brown Milan 17 3 21.6 374 Derek Kee Peabody 12 4 24.6 295 Trey Spinks Milan 15 2 17.93 269 Demarkus Kee Peabody 19 3 14.1 267 Malik Ganaway Peabody 21 5 11.7 245 Kendrick Taylor Jr. Humboldt 12 2 18.5 222 Ross Crenshaw S. Gibson 11 1 12.2 134 Reese McVay Gibson Co. 7 1 19 133

TACKLING

Name School Total tackles TFL Sacks Nash Stidham S. Gibson 81 6 3 Hank Fisher Milan 71 2 0.5 Isaiah Agnew Humboldt 64 2 1 Ty Duncan S. Gibson 62 5 3 London Burkett Peabody 58 8 2 Jason Baskerville Peabody 56 14 5 Lake Lovorn S. Gibson 56 1 0 Ross Crenshaw S. Gibson 50 1 0 Reese McVay Gibson Co. 50 0 0 Casey Curry Humboldt 48 4 1 Ethan Turner Gibson Co. 48 0 1 Trent Austin S. Gibson 47 1 1 Seth Edwards West Carroll 44 3 0 Gordon Hudson Milan 44 3 0.5 Tucker Lockhart Milan 43 5.5 2.5 Jay Long West Carroll 43 7 0 Hunter Walters West Carroll 43 1 1 Jay Allen Gibson Co. 42 0 0 Anthony Brown Milan 40 3 0 Gray Hensley Milan 40 1 0

XXX