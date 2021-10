Gibson County high school football statistical leaders after Week 9

After nine weeks of the 2021 high school football season, here are the statistical leaders in Gibson County (including West Carroll):

PASSING

Name School Comp. Att. Comp. % Yds TDs INT Hayden Sullivan Milan 66 111 59.5 1345 11 9 Kylan Johnson Humboldt 53 83 63.9 874 10 4 Sam Driggers Peabody 43 68 63.2 524 7 1 Xander Moon W. Carroll 32 63 50.8 480 4 3 John Carter Phillips Gibson Co. 25 72 34.7 405 2 10 Ty Schrotberger S. Gibson 15 33 45.5 263 3 3

RUSHING

Name School Carries TDs Yds/carry Total yards Xander Moon W. Carroll 152 21 6.72 1022 Khalik Ganaway Peabody 104 15 9.3 969 Mekhi Carr Milan 79 9 9 711 Colton Lumpkin Gibson Co. 63 11 10.06 634 Hayden Sullivan Milan 62 9 9.08 563 Malik Lee W. Carroll 65 1 8.13 481 Jay Long W. Carroll 57 4 8.02 457 Kylan Johnson Humboldt 51 4 8.69 443 Ross Crenshaw S. Gibson 50 4 8.62 431 Ty Schrotberger S. Gibson 64 6 6.03 386 Brannon Brown S. Gibson 32 2 9.47 303 Cameron Bonds Peabody 41 3 6.7 273 Nash Stidham S. Gibson 52 3 4.42 230 Jay Allen Gibson Co. 35 3 6.51 228

RECEIVING

Name School Rec TDs YPC Yards Kam Tharpe Milan 26 5 23.08 600 Keaton Johnson Humboldt 24 5 20.2 485 Anthony Brown Milan 15 2 21.6 324 Trey Spinks Milan 15 2 17.93 269 Demarkus Kee Peabody 15 3 13.5 202 Malik Ganaway Peabody 18 3 10.8 195 Kendrick Taylor Jr. Humboldt 9 2 18 162 Reese McVay Gibson Co. 7 1 19 133 Jay Long W. Carroll 4 2 29.75 119 Derek Kee Peabody 6 1 18.2 109 Cameron Nolan Gibson Co. 5 1 21.4 107 Brannon Brown S. Gibson 2 2 51 102 Ross Crenshaw S. Gibson 9 0 11.22 101

TACKLING